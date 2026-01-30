 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Жительница села Новый Ропск Климовского района Брянской области пострадала из-за беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Он уточнил, что по селу ударили FPV-дронами. В результате налета повреждения получили два гражданских автомобиля. На место выехали экстренные службы.

В Ростовской области отразили воздушную атаку
Политика

Богомаз объявил о беспилотной опасности в Брянской области в 01:28 мск 30 января. Режим сняли спустя более четырех часов.

В ночь на 29 января над Брянской областью сбили два дрона. Как уточнил Богомаз, пострадавших и повреждений на земле в результате атаки не было.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
БПЛА атака Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Мужчина погиб при атаке дронов на автомобиль в Белгородской области
Политика
Над Россией за ночь уничтожили девять беспилотников
Политика
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Bloomberg назвал кандидата на пост главы ФРС США Финансы, 07:40
Ночью над Россией сбили 18 беспилотников Политика, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в конце недели Общество, 07:11
Как жилье помогает состоятельным россиянам наращивать отрыв в богатствеПодписка на РБК, 07:00
Женщина задушила шестилетнего сына в Амурской области Общество, 06:42
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области Политика, 06:32
Трамп сообщил о договоренностях по финансированию правительства США Политика, 06:18
В Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:02
Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана Политика, 05:46
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов» Политика, 05:07
Трамп заявил, что не спал на декабрьском заседании кабмина Общество, 04:40
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства Политика, 04:24