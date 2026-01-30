Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области
Жительница села Новый Ропск Климовского района Брянской области пострадала из-за беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.
Он уточнил, что по селу ударили FPV-дронами. В результате налета повреждения получили два гражданских автомобиля. На место выехали экстренные службы.
Богомаз объявил о беспилотной опасности в Брянской области в 01:28 мск 30 января. Режим сняли спустя более четырех часов.
В ночь на 29 января над Брянской областью сбили два дрона. Как уточнил Богомаз, пострадавших и повреждений на земле в результате атаки не было.
