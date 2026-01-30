Bloomberg узнал о планах Маска объединить SpaceX с Tesla или ИИ-стартапом

Компании Илона Маска SpaceX и Tesla могут быть объединены, пишет Bloomberg. В качестве альтернативной сделки рассматривается также слияние с ИИ-стартапом бизнесмена xAI. Для этого уже созданы две новые компании в Неваде

Фото: Alex G Perez / Reuters

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX рассматривает возможность объединения с Tesla либо альтернативную сделку с предприятием бизнесмена в сфере искусственного интеллекта xAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, внутри SpaceX обсуждается идея слияния с Tesla, которую поддерживают некоторые инвесторы. Параллельно компания изучает вариант объединения с ИИ-стартапом Маска xAI в преддверии IPO этой структуры в июне. Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, и все три компании могут сохранить текущую самостоятельную структуру.

Любая из потенциальных сделок может заинтересовать инфраструктурные и суверенные фонды стран Ближнего Востока. Кроме того, для реализации сделки может потребоваться значительное внешнее финансирование, говорится в статье.

Различные сценарии укладываются в долгосрочное видение Маска вокруг развития SpaceX, сказано в публикации. В частности, компания рассматривает возможность размещения в космосе дата-центров для сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта. В этом случае xAI могла бы получить доступ к вычислительным мощностям SpaceX, если проект окажется технически реализуемым. Tesla, в свою очередь, могла бы участвовать в развитии SpaceX за счет производства систем хранения энергии для питания таких дата-центров от солнечных источников. Маск также ранее говорил о возможности использования ракет Starship для доставки роботов Tesla Optimus на Луну и Марс.

На фоне публикации акции Tesla выросли на 4,5% на внебиржевых торгах. Рыночная капитализация компании составила около $1,56 трлн. SpaceX тем временем нацелена на IPO с оценкой примерно в $1,5 трлн, говорится в публикации.

Ранее Reuters сообщал о возможном объединении SpaceX и xAI, при котором акции ИИ-стартапа могут быть обменены на акции SpaceX. По данным агентства, часть топ-менеджеров xAI могут получить денежные выплаты вместо акций. В Неваде для облегчения сделки были созданы две организации, в руководстве которых указан финансовый директор SpaceX Брет Джонсен.

В декабре 2025 года Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд, по оценке Forbes. В октябре он также был первым в истории, чье состояние достигло $500 млрд.

Тогда же Financial Times писала, что SpaceX ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой стоимость компании может достигнуть рекордной оценки в $800 млрд. Это позволит ей обойти OpenAI Сэма Альтмана и стать самым дорогим стартапом в мире. Последняя в октябре обошла SpaceX и достигла оценочной стоимости в $500 млрд после продажи акций сотрудниками.