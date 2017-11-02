Почему рынок ICO не может больше жить по старой модели

Число ICO растет, но качество проектов и доля успешных размещений падает. Если не придут крупные игроки, то через пару месяцев рынок просто рухнет

Фантастический рост курса криптовалют за последние годы привел к появлению целой категории людей, разбогатевших неожиданно для самих себя. За считаные месяцы их состояние приумножилось в десятки и сотни раз. При этом многие из них уже были достаточно успешны и крипта стала для них приятным бонусом. Я знаю довольно много владельцев бизнесов и топ-менеджеров крупных компаний, которые купили криптовалюту лет пять назад. Они не проводили глубокого анализа, чаще полагаясь на свою интуицию, тратили на покупку $5–10 тыс. Это была как ставка в казино. Никто из них не связывал с этой небольшой инвестицией свое будущее и не относился к этому серьезно. Один мой знакомый даже потерял свой Private key от лайткоинов, которые за несколько лет с $5 тыс. выросли до $40 тыс. В итоге история закончилась удачно, он с трудом нашел и купил токены на ICO нашего проекта Blackmoon Crypto. Именно такие люди внезапно превратились в активных инвесторов в ICO. Капитал появился у них внезапно, они готовы инвестировать дальше и при этом продолжать заниматься своими обычными делами в реальном мире.

Поймавшие волну

Помимо этой категории инвесторов есть другие, разбогатевшие на росте крипторынка. Майнеры получили свой капитал в основном на добыче биткоинов. Лет пять-семь назад процесс был несложным и недорогим. Можно было легко купить оборудование, найти дешевое электричество и начинать майнить. Я лично знаю человек пять-десять, которые намайнили больше 1 тыс. биткоинов. Сейчас это более $5 млн.

Но стоимость добычи выросла так, что далеко не всегда себя оправдывает. Те, кто сегодня приходит на этот рынок, просто теряют деньги. А майнеры, ставшие обладателями больших объемов криптовалют, теперь ищут другие рынки для вложения своих средств.

По моим подсчетам, майнеров и первичных криптоинвесторов тысячи, а может быть, пара десятков тысяч. Но благодаря шуму вокруг криптовалют к ним стали подтягиваться и люди из мира традиционных фиатных денег. Скажем, в нашем ICO участвовали почти 10 тыс. человек из 135 стран. Мы знаем, что среди них есть абсолютно все категории инвесторов: ранние покупатели крипты, майнеры, фиатные инвесторы, люди разного рода занятий — от менеджеров строительных компаний в Лондоне до продюсеров модных музыкальных групп из Кореи. По оценкам участников рынка, количество инвесторов в ICO и обладателей криптовалюты на волне бума достигло во всем мире примерно 100 тыс. человек.

Успешных ICO все меньше

Большинство обладателей криптовалюты уже поучаствовали во многих ICO, некоторые — в десятках. Через ICO больше сотни проектов собрали более $3 млрд. Причем объем привлеченных денег от месяца к месяцу растет. В августе было собрано около $400 млн, в сентябре — более $1 млрд (данные компании ICO Rating). Статистика на первый взгляд впечатляет и выглядит позитивной для рынка. Но это не совсем так.

В августе на ICO выходило несколько десятков проектов, из которых успешными были около десяти. В сентябре уже было более 100 проектов, заметных в маркетинговом пространстве, а успешно достигли CAP (целевая сумма сборов на ICO) всего 15–20. У нас пока нет цифр за октябрь, но, по предварительным оценкам, на ICO выйдет не меньше 300 проектов, а заявленного CAP, скорее всего, достигнут не больше пары десятков компаний. Из всей этой несложной статистики очевиден один тренд: количество успешных ICO перестало расти, а в процентном отношении от всех ICO оно падает драматически. Если в летние месяцы success rate (доля успешных ICO в общем количестве) был 30–40%, в сентябре — 10%, то по итогам октября, вероятнее всего, не более 3–5%. При этом в абсолютных цифрах рынок пока растет, но за внимание уже слегка уставшего инвестора борются уже не десять проектов, а 300.

Курс основных криптовалют в последние пару месяцев находится на относительно высоком уровне, то есть бешеный рост приостановился, поэтому и новых инвесторов тоже меньше. Они стали осторожнее выбирать проекты: у них рябит в глазах от созданных одними и теми же специалистами одинаковых сайтов, White Paper (WP) и рекламы в Adwords и FB. Данные об инвесторах активно продаются направо и налево, и если вы хоть раз посетили сайт с ICO, боюсь, никакой другой рекламы до нового года вы больше не увидите. Вас будут преследовать, пока вы не сдадитесь и не начнете пользоваться простым калькулятором без интернета, чтобы подсчитывать свои прибыли на росте крипты.

Доходность падает

Из более чем сотни сентябрьских ICO токены лишь примерно десяти компаний начали расти на биржах. Получается, средняя доходность падает, про 1000% уже можно забыть. Можно найти 30–40%, в крайнем случае 70–80% за период в один-три месяца. Учитывая, что 90% инвесторов приходят спекулировать на несколько месяцев, мало у кого получится реализовать стратегию «быстрого заработка». Более того, криптоинвесторы начали терять деньги. Фонды, инвестирующие в ICO, замораживают свои инвестиции и пытаются распродать то, что есть в их портфелях, а это совсем не просто.

Расходы на проведение ICO растут обратно пропорционально качеству проектов. Организация успешного ICO превратилась в очень дорогую затею: в сентябре это стоило $500 тыс., в октябре будет стоить $0,75–1 млн, цены на маркетинг постоянно растут. Благодаря росту числа желающих провести ICO заработать смогут в первую очередь посредники. Например, два месяца назад помощь в написании WP стоила $5 тыс., сейчас $50 тыс.

Когда трубопрокатный завод пытается привлечь деньги через ICO на организацию производства «днищ и фитингов» (цитата из WP компании), становится немного грустно и смешно. Непонятно, какое отношение они имеют к крипторынку. Ну и перенос первой даты ICO говорит о не самом большом спросе на zavodcoin, так они назвали свои токены.

Большинство сегодняшних проектов можно поделить на две части. Половина проектов выходит на ICO только с идеей, без команды, без опыта и без минимальных собственных вложений. Основатели совсем неопытны в создании стартапов, но жажда наживы не дает им противиться искушению. Другая половина — это относительно опытные предприниматели, которые хотят привлечь деньги либо на текущий, либо на новый перспективный проект. У них, как правило, есть какой-то основной бизнес и готовая команда, но при этом они не готовы рисковать своим собственным проектом. Они придумывают нелепый, не связанный с основным бизнесом проект, который и ведут на ICO.

Но чтобы шанс на успех был высоким, нужно жить только ICO, забыть про выходные и нормальный сон на два-три месяца. Я знаю мало людей и компаний, которые могут себя так мобилизовать. Плюс ко всему предприниматели, имеющие другой бизнес, занимаются ICO вполсилы. Поэтому оба вида проектов, скорее всего, обернутся провалом.

Лишь малую долю на рынке ICO составляют компании, у которых получается органично встроить блокчейн и токены в свою бизнес-модель. Именно у них больше всего шансов провести успешное ICO. Но таких компаний становится все меньше относительно общего числа проектов, и, если не произойдет больших перемен, через пару месяцев success rate ICO упадет до 1% и рынок рухнет. Инвесторы увидят, что огромная часть проектов осталась нереализованной. Большая часть токенов на биржах может с высокой вероятностью показывать отрицательную доходность. В этом случае начнется паника и продажи.

Как избежать катастрофы?

Спасти ситуацию может выход на рынок ICO больших и уже успешных интернет-компаний, которым на развитие требуются сотни миллионов долларов. Появление хотя бы одного такого проекта помогло бы рынку шагнуть на другой уровень, а инвесторам не пришлось бы читать сотни многообещающих WP. Они бы увидели один знаковый проект с огромным потенциалом роста и захотели бы в нем поучаствовать. Примером такого проекта, на мой взгляд, может быть мессенджер Telegram. Проект отлично развивается во всем мире, в некоторых странах Telegram — это олицетворение интернета. В Telegram нет монетизации, хотя потенциал невероятный. Если завязать токен на монетизацию, то такое ICO точно может стать самым большим в истории. Плюсом также является то, что в Telegram сидит вся мировая криптотусовка, это основной центр коммуникаций для сообщества. Такой проект смог бы сплотить криптоинвесторов, а самое главное, что в такой проект вложилось бы огромное количество традиционных инвесторов. На рынок ICO пришли бы совершенно новые деньги от многотриллионного фиатного рынка.