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Зависшим верить
Газета № 187 (2684) (0111) Финансы, 31 окт, 16:45
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Зависшим верить
ФНС пересмотрела отношение к уплате налогов через проблемные банки
Налоги, не попавшие в бюджет по вине банка, должны быть зачтены налогоплательщикам, решил Верховный суд. Критерии, разделяющие уплату налогов и незаконные манипуляции с зависшими в банке деньгами, доведены до налоговых органов
Фото: Терещенко Михаил / АГН «Москва»

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала документ (размещен 20 октября в справочно-правовой системе «Консультант Плюс»), в котором довела до территориальных инспекций недавнее определение Верховного суда (ВС) о добросовестности действий налогоплательщика, налоги которого не дошли до бюджета из-за финансовых проблем банка.

Суть изменений состоит в том, что теперь ФНС не может отказать в зачете уплаченного налога только на том основании, что он не дошел до бюджета. Особую актуальность вопросу придает продолжающаяся зачистка банковского рынка Центробанком, в ходе которой, как выяснилось, лишиться лицензий могут даже крупные финансовые организации, указывает руководитель группы разрешения налоговых споров Goltsblat BLP Александр Ерасов. «В последнее время в связи с резким сокращением количества банков в России споры налогоплательщиков с налоговиками о том, кто ответственен за непоступление средств в бюджет — банк или налогоплательщик, стали крайне актуальны», — отмечает он.

«Определение ВС, на которое ссылается ФНС, — это первый спор, в котором Верховный суд вынес решение в пользу налогоплательщика», — отмечает юрист «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Соколова. В ситуации, когда банк задержал налоговый платеж, может оказаться любая организация или гражданин, открывшие расчетный счет в частном банке (сейчас в основном это касается ИП и юрлиц). ВС создал важный прецедент, который касается как юридических, так и физических лиц, добавляет юрист.

Кто виноват: банк или клиент?

Схема, позволяющая вывести или использовать средства на счетах в проблемных банках — то есть тех, которые перестают осуществлять переводы клиентов, — довольно распространенная. На расчетных счетах таких банков у предприятий и граждан зависают денежные средства. Они могут оставаться недоступными в течение нескольких недель, пока ЦБ не примет решение отзывать у банка лицензию либо провести санацию. Чтобы спасти зависшие в банке деньги, клиенты перечисляют в бюджет крупные суммы налогов, иногда значительно превышающие реальные налоговые обязательства. В некоторых случаях суммы достигают нескольких сотен миллионов рублей. Банк принимает платежное поручение и ставит отметку об исполнении. Разумеется, средства в бюджет не поступают, поскольку денег у банка нет. Но согласно Налоговому кодексу налог считается уплаченным. Изменив впоследствии данные налоговой декларации, недобросовестный налогоплательщик получает возможность требовать возврата средств из бюджета.

Такие действия заставляют налоговые органы крайне тщательно проверять каждый платеж, не дошедший до бюджета. В результате пострадавшими оказываются и добросовестные налогоплательщики, не подозревавшие о проблемах банка и аккуратно платившие налоги. Статистика удовлетворенных жалоб по зачету не дошедших до бюджета платежей не ведется, сообщил РБК источник в ФНС.

Опрошенные РБК юристы отмечают, что зачесть перечисленные, но не дошедшие до бюджета налоги крайне сложно. Только в 2017 году Арбитражный суд Московского округа дважды вынес решения не в пользу налогоплательщиков. В обоих случаях попытки обжаловать решения в ВС провалились: определениями ВС в передаче дел в экономическую коллегию было отказано. «Решения судов в таких делах в подавляющем большинстве случаев выносятся в пользу ФНС», — говорит Александр Ерасов.

Спор о добросовестности действий налогоплательщика как раз и рассмотрел Верховный суд.

Суть спора

В октябре 2015 года предприниматель из Московской области подал в банк «Город» поручение на уплату налога за три недели до отзыва у банка лицензии. Банк принял платежку, но не перечислил деньги в бюджет. Налоговая инспекция отказалась зачесть предпринимателю уплаченный налог. Предприниматель не согласился с таким решением и обратился в суд.

По мнению налоговой инспекции, предпринимателю было известно о проблемах банка: они обсуждались в интернете, указали налоговики. Налоговая инспекция также сочла, что предприниматель намеренно подал платежное поручение на сумму налога, превышающую вмененную, с целью впоследствии получить деньги из бюджета.

Предприниматель свою осведомленность о проблемах банка отрицал. Уплату налога авансом предприниматель объяснил увеличением выручки. В первой инстанции спор выиграл предприниматель, апелляция и кассация поддержали ФНС. Верховный суд вынес окончательное решение в пользу предпринимателя.

Критерии добросовестности

Досрочная уплата налога, которую ФНС сочла признаком недобросовестности налогоплательщика, по решению ВС таковым не является. «ВС сформулировал очень четко — уплата налога авансом сама по себе не свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика», — указывает Александр Ерасов.

«ВС провел четкую границу между досрочной и излишней уплатой налога, — добавляет руководитель департамента налоговой безопасности, международного планирования и развития КСК Роман Шишкин. — Предприниматель поручил банку перечислить в бюджет сумму, которая соответствовала его налоговым обязательствам в текущем периоде. Такое действие суд счел добросовестным. Но попытка заплатить в бюджет излишнюю сумму с зависшего счета, чтобы потом иметь возможность принять эти деньги к вычету, безусловно, будет расценена судами как недобросовестное поведение».

Второе обстоятельство — осведомленность налогоплательщика о проблемах банка на момент проведения налогового платежа — тоже не всегда можно считать аргументом, свидетельствующим о его недобросовестности, указал ВС. Верховный суд отметил, что об осведомленности налогоплательщика можно судить в случае публикации «официальной» информации в «общеизвестных» СМИ. Однако критерии общеизвестности СМИ и официальности информации суд не обозначил.

Осведомленным о проблемах банка, по мнению ВС, налогоплательщик считается в двух случаях. Во-первых, при наличии у него доказательств проблем в банке, например, при неисполнении банком иных переводов налогоплательщика перед уплатой налога. Во-вторых, если действия налогоплательщика перед уплатой налога необычны для него и он не может объяснить их разумными причинами. В качестве примера таких необычных действий ВС указал внутрибанковские переводы с различных счетов налогоплательщика на расчетный счет перед уплатой налога.

«Если перечисленные ВС обстоятельства не возникали, то налогоплательщик действовал добросовестно», — поясняет Александр Ерасов.

Что дальше

Тот факт, что ФНС довела определение ВС до территориальных инспекций, должен помочь налогоплательщикам воспользоваться аргументами ВС при досудебном урегулировании, считает Екатерина Соколова.

Другие юристы настроены более скептично и указывают, что несмотря на формальное признание ФНС подхода, изложенного в определении ВС, так просто налоговики не сдадутся. «При досудебном урегулировании спора налоговая инспекция, скорее всего, откажется засчитать налог», — не соглашается партнер TertychnyAgabalyan Марат Агабалян. В этом случае необходимо подавать жалобу, указывает юрист.

«​Выводы Верховного суда, изложенные в определении, не могут быть проигнорированы нижестоящими инстанциями при рассмотрении аналогичных споров, так что шансы отстоять свою правоту в суде у добросовестных налогоплательщиков очень высоки», — добавляет Роман Шишкин.

Пресс-служба ФНС в ответ на запрос РБК сообщила лишь, что «критерии добросовестности определяются арбитражной практикой».

Автор: Армен Оганесов.
Теги: банки , налоги
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