Минобороны сообщило о 92 сбитых дронах за ночь
Средства ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника над территорией России за ночь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Больше всего дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. Над Саратовской областью уничтожили 29 беспилотников, над Воронежской — 25.
По три дрона сбили над Брянской и Тамбовской областями, еще один — над территорией Курской.
В ночь на 19 января ограничения на полеты вводили в аэропортах Пензы и Саратова. В Саратове они продлились пять часов, в Пензе — четыре. В Пензенской области также ввели план ковер и беспилотную опасность.
