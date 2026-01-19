Трамп обвинил Данию в бездействии по «российской угрозе»

По словам президента США, НАТО 20 лет просило Данию устранить «российскую угрозу», но та «оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать». Теперь же пришло время решить вопрос, добавил он

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дания 20 лет не может устранить «российскую угрозу» в районе Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

«НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании: «Вам необходимо устранить российскую угрозу в районе Гренландии». К сожалению, Дания оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать. Теперь пришло время — и это будет сделано», — написал американский лидер в Truth Social.

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Заявления Трампа о российских и китайских кораблях у берегов острова опровергали, в частности, дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО, сообщала Financial Times.

Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. Притязания на остров он объяснял необходимостью обеспечить национальную безопасность Штатов. При этом американский лидер не исключал применение военной силы для установки контроля над Гренландией.

На фоне угроз об аннексии шесть европейских стран, среди которых Франция, Германия, Швеция и Норвегия, решили отправить свои войска в Гренландию. 18 января Bild сообщила, что Берлин тайно вывел своих военных без объяснения причин.

За день до этого Трамп объявил о введении пошлины в 10% в отношении товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Президент США говорил, что европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии. При этом с 1 июня тариф вырастет до 25%, добавил он.