Карелию топят долги

БюджетВласти республики не могут выполнить майские указы президента

Карелия стала первым регионом, который публично признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам по майским указам президента. Республика заявила о проблемах с бюджетом и официально попросила помощи у Москвы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Карелии не хватает денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента, следует из ответа Минфина республики на запрос РБК. Регион, где в этом году сменился губернатор, официально попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева и Минфина России.

Для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн руб., из них на оплату труда медицинскому персоналу — 97,4 млн», сообщил карельский Минфин. Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн руб., говорила в сентябре первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева, писал ТАСС.

Карелия — единственный регион, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам по майским указам, следует из письма заместителя министра здравоохранения Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова (копия письма есть у РБК). Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам.

Согласно сентябрьскому поручению вице-премьера Ольги Голодец с 1 октября 2017 года зарплаты врачей по всей стране были повышены до 180% от среднего трудового дохода в соответствующих регионах, среднего медицинского персонала — до 90% и младшего — до 80%. РБК написал запросы в федеральный Минздрав и профильное министерство Карелии с вопросом о том, были ли повышены зарплаты медиков в республике 1 октября.

По итогам первого полугодия 2017 года в Карелии трудилось 28 тыс. работников в сфере действия майских указов, в том числе 2,7 тыс. врачей, 5,8 тыс. школьных учителей, следует из данных Росстата. Средняя зарплата врачей составляла 53 тыс. руб., или 174,5% от среднего заработка в целом по экономике региона; школьных педагогов — 37,2 тыс. руб. (122,5%).

Проблемы с бюджетом

«Проблемы несбалансированности бюджета Республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100% собственных доходов, и бюджетному дефициту не позволяют без дополнительной помощи из федерального бюджета обеспечить в полном объеме расходы на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы», — объясняет карельский Минфин.

В Карелии один из самых высоких по стране уровней госдолга с точки зрения соотношения с собственными доходами: по данным АКРА, Карелия находится на пятом месте по закредитованности (за 2016 год). Согласно октябрьским поправкам в бюджет республики (.pdf), собственные доходы Карелии в 2017 году планируются в размере 22,4 млрд руб., а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд руб. (соотношение 101,1%). При этом около половины долга Карелии — коммерческий, «поэтому у них наверняка приличные расходы на проценты» (в отличие от практически бесплатных бюджетных кредитов), говорит старший аналитик АКРА Александр Шураков. Дефицит бюджета Карелии в 2017 году оценивается в 8,6% собственных доходов. Треть доходной части республиканского бюджета (более 12 млрд руб.) приходится в 2017 году на трансферты из федерального бюджета.

В феврале 2017 года исполняющим обязанности главы Карелии был назначен бывший глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, он же победил на выборах в прошлом месяце и 25 сентября вступил в должность главы республики.

Артур Парфенчиков (Фото: Илья Тимин / ТАСС)

Правительство Карелии обратилось к федеральному правительству и профильным федеральным органам власти за «дополнительной финансовой помощью» для реализации майских указов, следует из ответа Минфина Карелии. РБК направил запросы в Минфин России, Минобрнауки и Минкультуры.

Карелия — это бедный дотационный регион с большими бюджетными проблемами, прокомментировал РБК глава Политической экспертной группы Константин Калачев. ​По его словам, Парфенчиков — новый губернатор, который пользуется кредитом доверия от президента и может позволить себе подобную смелость в высказываниях, кроме того, часть проблем в регионе — наследство его предшественника Александра Худилайнена.

«Проблемы возникли не сегодня и не вчера, а еще при предыдущем главе республики, а возможности региона крайне ограниченны даже при тщательной оптимизации расходов. Их решение упирается в субвенции из федерального центра. Можно предположить, что Парфенчиков сейчас поднимает этот вопрос, так как предполагает его решение перед выборами президента в марте», — рассуждает Калачев. По его словам, у губернаторов могут быть две основные роли: драйвер развития региона или лоббист интересов территории. «Парфенчиков начал с лоббиста, для населения эта роль привлекательная», — заключил эксперт.

Помощи из ФОМС не будет

Подписанные президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года указы стали одним из символов его третьего президентского срока. Менее чем через три месяца должны быть подведены итоги выполнения указов в части зарплат врачей, учителей, работников культуры, социальных работников: к 1 января 2018 года их средние зарплаты должны вырасти до 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних заработков в соответствующих регионах.

В отношении зарплат медиков исполнение указов президента выполняется в пропорции «70% — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), 30% — регион», сообщила РБК пресс-служба ФОМС. При этом ФОМС осуществляет трансферты в соответствующие территориальные фонды.

По данным карельского Минфина, у ФОМС есть «недостаток средств» в объеме 97 млн руб. на повышение зарплат медработников республики. «В своей части Федеральный фонд ОМС обязательства выполняет — в перечисляемой фондом субвенции [территориальному фонду] полностью учтены объемы, необходимые для исполнения майских указов президента», — возражает представитель ФОМС.

Повышение с 1 октября зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала в регионах было обеспечено в том числе за счет субвенций территориальным фондам ОМС из федерального фонда, говорится в письме Минздрава в думский комитет по бюджету. В бюджете ФОМС предусмотрен так называемый нормированный страховой запас — на 2017 год, он составляет 77,7 млрд руб. Из него 1,5 млрд руб. были выделены в виде субвенций территориальным фондам ОМС и распределение дополнительных средств нормированного страхового запаса в 2017 году не планируется, следует из письма.

Ведущий аналитик Moody’s по российским регионам (Карелию агентство не рейтингует) Владлен Кузнецов не исключает, что «в более финансово слабых регионах могут возникнуть трудности с обеспечением повышения заработных плат предусмотренным в майских указах категориям госслужащих». «Основное бремя по повышению зарплат в рамках указов для многих регионов придется на 2018 год, тогда, возможно, затруднения может почувствовать и ряд других регионов с невысокой базой налоговых доходов», — говорит Кузнецов. Правительство договорилось поддерживать целевые соотношения зарплат «майских» категорий вплоть до 2020 года, что на фоне общего роста зарплат в стране выльется в дополнительные расходы регионов, писал РБК.