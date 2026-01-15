 Перейти к основному контенту
В Латвии рекомендовали спортсменам избегать россиян на Олимпиаде в Италии

Латвийским спортсменам рекомендовали избегать россиян на Олимпиаде в Италии
Латвийский олимпийский комитет посоветовал спортсменам не участвовать в совместных интервью и фотосъемках с россиянами и белорусами, не общаться с ними и сообщать об их нарушениях. В Госдуме сообщили, что пожалуются в ЕСПЧ
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Латвийский олимпийский комитет (LOK) рекомендовал своим спортсменам на Олимпиаде в Италии избегать общения с россиянами и белорусами и сообщать о случаях нарушения ими условий нейтрального статуса, сообщает Baltijas Balss.

В частности, латвийцам рекомендовано отказываться от участия в совместных мероприятиях, интервью и пресс-конференциях, а также фотосъемках (кроме случаев, когда это обязательное требование на соревнованиях), избегать любого общения вне церемоний награждений и не обсуждать с ними ничего в соцсетях.

Похожие рекомендации своим спортсменам ранее давал Национальный олимпийский комитет Украины.

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Vseprosport, что в России «должны были уже привыкнуть к этой дискриминации давно» и не стоит «делать рекламу Латвии». Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сказал ТАСС, что рекомендации LOK — это «идеология спортивного апартеида» и что он готовит обращение в ЕСПЧ.

Олимпиада в Италии стартует 6 февраля. МОК пока допустил на нее в нейтральном статусе только пять россиян — фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026
