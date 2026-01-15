 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Знакомый экс-главы «Уралкалия» назвал главную версию его гибели

Алексей Дозорцев рассказал, что Баумгертнер мог погибнуть из-за несчастного случая. Он часто ходил в пешие походы в район Писсури. В день исчезновения там была плохая погода, почва была скользкой из-за дождя
Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер мог погибнуть из-за несчастного случая, это главная версия произошедшего, заявил «РИА Новости» знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев.

«Основная версия — несчастный случай», — сказал он.

Дозорцев утверждает, что Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день его исчезновения была ветреная и дождливая погода. В этом месте глиняная почва, которая при таких условиях становится очень скользкой, добавил знакомый бизнесмена. Он отметил, что Баумгертнер перестал выходить на связь незадолго до заката.

«Вероятнее всего, эти факторы привели к трагической случайности», — резюмировал Алексей Дозорцев.

Баумгертнер пропал 7 января, его тело обнаружили спустя неделю, 14 января. Тело нашли на труднодоступном участке побережья в районе военной базы «Суверен» (SBA) между городами Писури и Авдиму. Предварительные отчеты указывают на то, что тело находится в стадии сильного разложения.

Полиция Кипра ответила на данные об обнаружении тела Баумгертнера
Общество
Владислав Баумгертнер

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Последние годы он жил на Кипре.

С 2003 по 2013 год Баумгертнер работал в «Уралкалии», занимал должности коммерческого и генерального директора. В 2013-м его арестовали в Белоруссии по обвинению в занижении цен на калий и ущербе на $100 млн. Бизнесмен месяц провел в СИЗО.

Осенью того же года в отношении Баумгертнера было возбуждено уголовное дело в России по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Белоруссия одобрила его экстрадицию после объявления о сделке по продаже «Уралкалия».

Баумгертнер провел месяц в СИЗО «Водник», потом был переведен под домашний арест, а осенью 2014-го был отпущен под подписку о невыезде. Осенью 2015-го в генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что в России дело против Баумгертнера прекращено.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Уралкалий Владислав Баумгертнер Кипр
Владислав Баумгертнер фото
Владислав Баумгертнер
топ-менеджер
21 января 1972 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В Запорожской области при атаке дрона погибли два сотрудника аптеки Общество, 17:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Путин заявил о деградации ситуации на международной арене Политика, 16:58
Минэкономики напомнило россиянам о мерах предосторожности в Иране Общество, 16:57
Вице-премьер назвал задачи оперштаба по борьбе с кибермошенничеством Политика, 16:52
Bloomberg рассказал, что «сибирский взрыв» грозит не только погоде Европы Общество, 16:49
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира Спорт, 16:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов Политика, 16:42
Одних дашбордов мало. Как извлечь пользу из данных — 7 шагов Образование, 16:41
Образец воли и плутовства: каким получился «Марти Великолепный» с Шаламе Стиль, 16:40
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии Политика, 16:29
Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД Общество, 16:24
Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция Политика, 16:23