Знакомый экс-главы «Уралкалия» назвал главную версию его гибели

Алексей Дозорцев рассказал, что Баумгертнер мог погибнуть из-за несчастного случая. Он часто ходил в пешие походы в район Писсури. В день исчезновения там была плохая погода, почва была скользкой из-за дождя

Владислав Баумгертнер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер мог погибнуть из-за несчастного случая, это главная версия произошедшего, заявил «РИА Новости» знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев.

«Основная версия — несчастный случай», — сказал он.

Дозорцев утверждает, что Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день его исчезновения была ветреная и дождливая погода. В этом месте глиняная почва, которая при таких условиях становится очень скользкой, добавил знакомый бизнесмена. Он отметил, что Баумгертнер перестал выходить на связь незадолго до заката.

«Вероятнее всего, эти факторы привели к трагической случайности», — резюмировал Алексей Дозорцев.

Баумгертнер пропал 7 января, его тело обнаружили спустя неделю, 14 января. Тело нашли на труднодоступном участке побережья в районе военной базы «Суверен» (SBA) между городами Писури и Авдиму. Предварительные отчеты указывают на то, что тело находится в стадии сильного разложения.

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Последние годы он жил на Кипре.

С 2003 по 2013 год Баумгертнер работал в «Уралкалии», занимал должности коммерческого и генерального директора. В 2013-м его арестовали в Белоруссии по обвинению в занижении цен на калий и ущербе на $100 млн. Бизнесмен месяц провел в СИЗО.

Осенью того же года в отношении Баумгертнера было возбуждено уголовное дело в России по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Белоруссия одобрила его экстрадицию после объявления о сделке по продаже «Уралкалия».

Баумгертнер провел месяц в СИЗО «Водник», потом был переведен под домашний арест, а осенью 2014-го был отпущен под подписку о невыезде. Осенью 2015-го в генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что в России дело против Баумгертнера прекращено.