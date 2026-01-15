 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Киргизии анонсировали борьбу с телеканалами, нарушающими закон о языке

Фото: arogant / Shutterstock
Фото: arogant / Shutterstock

С марта в Киргизии начнут проверять телеканалы на соблюдение требований закона, по которому не менее 60 процентов телеэфира должно выходить на киргизском языке и включать отечественный контент. Об этом на заседании с представителями медиарынка сообщил замминистра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев, передает «Sputnik Кыргызстан».

Он отметил, что ряд частных телеканалов продолжают зарабатывать на повторе программ и фильмов десятилетней давности, фактически не производя нового продукта. Как передает издание, в стране действует 42 телеканала, только два из которых финансируют из государственного бюджета.

«Мы не препятствуем развитию частных телеканалов и их собственных стратегий. Однако требования закона, особенно нормы, касающиеся киргизского языка, должны строго соблюдаться», — сказал он.

Телеканалы, не соблюдающие законодательство, закрывать не будут, однако к концу 2026 года власти «примут меры» в отношении нарушителей.

В Киргизии ужесточили требования по использованию национального языка
Политика
Садыр Жапаров

Телеканалам бесплатно предоставили доступ к более 400 фильмам, 40 мультфильмам и 10 сериалам из фондов «Кыргызфильма» и «Кыргызсериала». На заключение договоров телеканалам дали срок до полутора месяцев, передает издание.

Закон, касающийся применения государственного языка, ужесточили в августе прошлого года. Помимо ужесточения требований к использованию киргизского языка в телеэфире, он усилил требования по его обязательному использованию в официальных бумагах, рекламе, на картах и в работе организаций.

