В Архангельской области школьный автобус улетел с трассы, 6 пострадали
На автодороге Архангельск — Северодвинск около 14:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche, двигавшийся в сторону Архангельска, выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус ПАЗ, в котором находились шесть учеников и двое взрослых. После удара Porsche съехал в кювет и загорелся. Затем в автобус врезался автомобиль Suzuki, следовавший в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали шесть человек — водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса, а также водитель и пассажир Suzuki.
14 января в Минусинском районе Красноярского края произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля на 35-м километре дороги «Саяны».
По предварительным данным, при столкновении автобуса и автомобиля Toyota погибла женщина 1987 года рождения — водитель легковушки. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи. В салоне автобуса находились 15 человек, включая 13 школьников и одного сопровождающего взрослого.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC