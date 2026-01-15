В Архангельской области школьный автобус улетел с трассы, 6 пострадали

Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Архангельской области

Фото: УМВД России по Архангельской области Фото: УМВД России по Архангельской области Фото: УМВД России по Архангельской области

На автодороге Архангельск — Северодвинск около 14:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche, двигавшийся в сторону Архангельска, выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус ПАЗ, в котором находились шесть учеников и двое взрослых. После удара Porsche съехал в кювет и загорелся. Затем в автобус врезался автомобиль Suzuki, следовавший в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали шесть человек — водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса, а также водитель и пассажир Suzuki.

14 января в Минусинском районе Красноярского края произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля на 35-м километре дороги «Саяны».

По предварительным данным, при столкновении автобуса и автомобиля Toyota погибла женщина 1987 года рождения — водитель легковушки. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи. В салоне автобуса находились 15 человек, включая 13 школьников и одного сопровождающего взрослого.