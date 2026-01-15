Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Все пострадавшие при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре являются слушателями этого учебного заведения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

После происшествия учебное заведение продолжит работу в обычном режиме, поскольку взрыв и возгорание произошли только в одном корпусе, в районе актового зала, а учебные аудитории, расположенные в другом корпусе, не пострадали. По данным регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали девять человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Из здания центра были эвакуированы 200 человек.

Министерство внутренних дел по Республике Коми начало проверку по факту происшествия. Пожар на крыше здания возник во время проведения учебных занятий с личным составом и был быстро локализован силами пожарных. По предварительным данным, возгорание случилось из-за взрыва светошумовой гранаты. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.