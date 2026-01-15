 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Все пострадавшие при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре являются слушателями этого учебного заведения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

После происшествия учебное заведение продолжит работу в обычном режиме, поскольку взрыв и возгорание произошли только в одном корпусе, в районе актового зала, а учебные аудитории, расположенные в другом корпусе, не пострадали. По данным регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали девять человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Из здания центра были эвакуированы 200 человек.

МВД проводит проверку после взрыва и пожара в учебном центре в Сыктывкаре
Общество
Фото:СУ СК России по Республике Коми

Министерство внутренних дел по Республике Коми начало проверку по факту происшествия. Пожар на крыше здания возник во время проведения учебных занятий с личным составом и был быстро локализован силами пожарных. По предварительным данным, возгорание случилось из-за взрыва светошумовой гранаты. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.

