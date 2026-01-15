Великобритания на фоне угроз Трампа направила в Гренландию офицера

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Великобритания направила военного эксперта в Гренландию в рамках усиления военного присутствия Дании в Арктике, сообщает The Independent. Это решение принято на фоне повторных заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости взять остров под американский контроль. По данным британского МИДа, командированный присоединится к группе специалистов перед учениями «Арктическая выносливость» по просьбе датской стороны.

Британский представитель заявил, что Лондон разделяет озабоченность Трампа безопасностью в Арктике и рассматривает эту командировку как часть усилий НАТО. Цель — активизация масштабных учений для сдерживания «российской агрессии и китайской активности» в Арктике.

К миссии присоединяются и другие союзники. Германия, Швеция, Норвегия и Франция подтвердили отправку своего персонала. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что первые французские военные уже следуют в Гренландию для участия в операции. Датское министерство обороны пояснило, что задача миссии — наметить пути укрепления региональной безопасности и усилить оперативные возможности в регионе.

Администрация Трампа с начала 2026 года открыто обсуждает возможную аннексию Гренландии — полуавтономной территории Дании, союзницы США по НАТО. Американская сторона даже допускала применение силы, что вызвало беспокойство о будущем альянса. Министр обороны Дании Троле Лунд Поульсен, комментируя совместную операцию, заявил, что «никто не может предсказать, что произойдет завтра».

Несмотря на растущую напряженность, Дания и США договорились о создании рабочей группы по вопросам региона во время встречи в Вашингтоне вице-президента США Дж. Д. Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с датскими чиновниками. Это решение было принято даже при наличии «фундаментальных разногласий» по поводу возможного захвата Гренландии США.