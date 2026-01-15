 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Россию поставили на последнее из 163 стран место в рейтинге безопасности

Россия и Украина заняли последние (163-е и 162-е) места в рейтинге безопасности и миролюбия, который составляет Институт экономики и мира. Самыми безопасными странами названы Исландия, Ирландия и Новая Зеландия
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия заняла последнее, 163-е место в глобальном индексе мира (GPI), составляемом Институтом экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP). Рейтинг опубликован на сайте института.

Институт понизил Россию на две строчки за последний год. На предпоследнем, 162-м месте расположилась Украина, она опустилась на три строчки. В пятерку самых небезопасных стран также вошли Судан, Демократическая Республика Конго и Йемен. В IEP подчеркнули, что в этом столетии число жертв конфликтов достигло рекордного уровня, что приводит к снижению уровня миролюбия в мире.

Рейтинг GPI охватывает 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира, он измеряет состояние мира по трем направлениям: уровень общественной безопасности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов, а также степень милитаризации.

На вершине рейтинга оказались Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария, десятку лидеров замкнули Сингапур, Португалия, Дания, Словения и Финляндия.

В отчете говорится, что в шестой год подряд уровень миролюбия в мире ухудшается. В течение последнего года ситуация в сфере милитаризации ухудшилась в 86 странах. Средние военные расходы в процентах от ВВП достигли самого высокого уровня с 2010 года, увеличившись на 2,5% за последний год.

По данным GPI, в 2024 году в 17 странах число погибших в результате внутренних конфликтов превысило 1 тыс. человек, что является самым высоким показателем с 1999 года. За последний год в 18 странах мира было зарегистрировано более 100 погибших по этим причинам.

Россия поднялась в рейтинге стран с «сильными паспортами»
Политика
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

По итогам 2025 года Россия заняла 46-е место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда разрешен въезд без визы, следует из списка, составленного Henley & Partners. По сравнению с прошлым годом Россия поднялась на четыре позиции, разделив 46-е место с Турцией. Гражданам обеих стран доступны 113 безвизовых направлений. На первой позиции второй год подряд Сингапур, в конце списка — Афганистан.

Ранее МВД России привело статистику, согласно которой самым безопасным российским регионом в 2024 году стал Чукотский автономный округ. Также верхние строчки рейтинга заняли Ингушетия, Магаданская область и Чечня.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Россия рейтинги Безопасность Украина
