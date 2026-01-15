 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Минфин разъяснил приостановку выдачи семейной ипотеки двумя банками

Никаких ограничений для банков в выдаче семейной ипотеки нет, заявили в Минфине. Ранее два банка приостановили выдачу таких кредитов. В Т-банке объяснили, что это нужно для подготовки к переходу к новым правилам выдачи ипотеки
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по «Семейной ипотеке» нет, льготная программа продолжает действовать, заявили в пресс-службе Минфина.

«Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях. Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях», — сообщили в ведомстве.

О приостановке выдачи кредитов по льготной программе РБК рассказали в Россельхозбанке. В Т-банке РБК сообщили, что также планируют приостановить выдачу на 1–1,5 недели. там объяснили, что приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки.

Два банка решили приостановить выдачу семейной ипотеки
Финансы
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

В прошлом году Минфин решил скорректировать правила выдачи ипотеки с господдержкой, в том числе семейной ипотеки. Изменения вступают в силу с 1 февраля 2026 года. С этого дня на семью разрешат оформить лишь одну льготную ипотеку.

Правило «одна льготная ипотека в одни руки» было введено для всех льготных ипотечных программ еще в декабре 2023 года. Однако тогда речь шла именно о единственном получателе льготного кредита. С 1 февраля 2026 года как «одни руки» будут рассматривать всю семью в целом.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минфин Ипотека Банки
