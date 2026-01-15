Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
Список послов всех стран, у которых Путин примет грамоты:
Словакия, Словения, Сомали, Габон, Шри-Ланка, Сенегал, Руанда, Чехия, Мавритания, Афганистан, Алжир, Португалия, Бангладеш, Бразилия, Норвегия, Швеция, Египет, Колумбия, Саудовская Аравия, Гана, Намибия, Австрия, Куба, Пакистан, Израиль, Корея, Перу, Уругвай, Ливан, Швейцария, Ирак, Италия, Мальдивы.
