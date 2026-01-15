 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция

Появилось видео, как Путин принимает верительные грамоты у послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.

Список послов всех стран, у которых Путин примет грамоты:

Словакия, Словения, Сомали, Габон, Шри-Ланка, Сенегал, Руанда, Чехия, Мавритания, Афганистан, Алжир, Португалия, Бангладеш, Бразилия, Норвегия, Швеция, Египет, Колумбия, Саудовская Аравия, Гана, Намибия, Австрия, Куба, Пакистан, Израиль, Корея, Перу, Уругвай, Ливан, Швейцария, Ирак, Италия, Мальдивы.

Путин 15 января примет верительные грамоты у послов из Европы
Политика
Владимир Путин

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Теги
Владимир Путин Грамоты послы Кремль Россия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Путин заявил о деградации ситуации на международной арене Политика, 16:58
Минэкономики напомнил россиянам о мерах предосторожности в Иране Общество, 16:57
Вице-премьер назвал задачи оперштаба по борьбе с кибермошенничеством Политика, 16:52
Bloomberg рассказал, что «сибирский взрыв» грозит не только погоде Европы Общество, 16:49
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира Спорт, 16:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов Политика, 16:42
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Одних дашбордов мало. Как извлечь пользу из данных — 7 шагов Образование, 16:41
Образец воли и плутовства: каким получился «Марти Великолепный» с Шаламе Стиль, 16:40
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии Политика, 16:29
Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД Общество, 16:24
Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция Политика, 16:23
Великобритания на фоне угроз Трампа направила в Гренландию офицера Политика, 16:17
Минфин разъяснил приостановку выдачи семейной ипотеки двумя банками Финансы, 16:16