Общество⁠,
0

СК задержал четырех человек за подрыв машины ученого в Москве

За подрыв машины ученого в Москве задержаны четыре человека
Фото: ГСУ СКР по Москве
Фото: ГСУ СКР по Москве

Четыре человека задержаны за причастность к подрыву автомобиля ученого из НИИ «Полюс» имени Стельмаха. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела столичного управления Следственного комитета (СК) России полковник юстиции Ольга Куликова.

«Злоумышленниками было изготовлено самодельное взрывное устройство фугасного типа массой до 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Параллельно велось скрытое наблюдение за руководителем комплекса института Михаилом Ладугиным», — отметила Куликова.

По ее словам, задержаны две родные сестры — 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы. По версии следствия, они извлекли СВУ из тайника и передали соучастнику — студенту колледжа Гурдзибееву. Он следил за ученым и установил бомбу на автомобиль. Еще одна девушка, Светлана Брыксина перевозила девушек и СВУ.

Во дворе дома в Новой Москве взорвался автомобиль
Общество
Фото:mk_srochno / Telegram

Следователи считают, что задержанные не были знакомы и делали все по указанию неизвестных лиц за обещанное вознаграждение. 1 декабря устройство было установлено под автомобиль и дистанционно приведено в действие. В результате взрыва автомобиль был уничтожен.

1 декабря автомобиль взорвался во дворе жилого дома в городе Московский. По информации МЧС, пожар произошел на ул. Радужной в районе дома № 10.

Владельцем сгоревшей в Новой Москве машины является доктор физико-математических наук, специализирующийся на лазерных технологиях. По данным телеграм-канала «112», в день взрыва ученый был в служебной командировке.

