 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии

Министр обороны Швеции: Трамп преувеличивает угрозу для Гренландии от России
Фото: Petr Kahanek / Shutterstock
Фото: Petr Kahanek / Shutterstock

Американский президент Дональд Трамп переоценивает угрозу для Гренландии со стороны российских и китайских кораблей, заявил газете The Telegraph министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Если вы утверждаете, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, это преувеличение, согласно нашим оценкам ситуации в регионе», — сказал он.

Глава военного ведомства отметил, что, хотя количество китайских кораблей в арктическом регионе увеличилось, в основном речь идет об исследовательских судах.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Ранее Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Президент неоднократно говорил о планах включить Гренландию в состав США после его возвращения в Белый дом.

Он заявлял, что у берегов Гренландии много кораблей России и Китая. По его словам, если остров не войдет в состав Америки, то будет захвачен Россией или Китаем.

Власти Дании заявили, что Пекин не проявлял никакой заинтересованности в Гренландии, а два дипломата, которые посещали совещания НАТО, сообщили The Financial Times, что разведданные не подтверждают наличие у берегов острова и российских кораблей.

12 января на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Швеция Россия Китай Дональд Трамп Гренландия Минобороны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Первые военные стран НАТО прибыли в Гренландию из-за угроз США
Политика
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками
Политика
NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В Запорожской области при атаке дрона погибли два сотрудника аптеки Общество, 17:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Путин заявил о деградации ситуации на международной арене Политика, 16:58
Минэкономики напомнило россиянам о мерах предосторожности в Иране Общество, 16:57
Вице-премьер назвал задачи оперштаба по борьбе с кибермошенничеством Политика, 16:52
Bloomberg рассказал, что «сибирский взрыв» грозит не только погоде Европы Общество, 16:49
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира Спорт, 16:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов Политика, 16:42
Одних дашбордов мало. Как извлечь пользу из данных — 7 шагов Образование, 16:41
Образец воли и плутовства: каким получился «Марти Великолепный» с Шаламе Стиль, 16:40
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии Политика, 16:29
Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД Общество, 16:24
Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция Политика, 16:23