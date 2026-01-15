В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии

Фото: Petr Kahanek / Shutterstock

Американский президент Дональд Трамп переоценивает угрозу для Гренландии со стороны российских и китайских кораблей, заявил газете The Telegraph министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Если вы утверждаете, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, это преувеличение, согласно нашим оценкам ситуации в регионе», — сказал он.

Глава военного ведомства отметил, что, хотя количество китайских кораблей в арктическом регионе увеличилось, в основном речь идет об исследовательских судах.

Ранее Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Президент неоднократно говорил о планах включить Гренландию в состав США после его возвращения в Белый дом.

Он заявлял, что у берегов Гренландии много кораблей России и Китая. По его словам, если остров не войдет в состав Америки, то будет захвачен Россией или Китаем.

Власти Дании заявили, что Пекин не проявлял никакой заинтересованности в Гренландии, а два дипломата, которые посещали совещания НАТО, сообщили The Financial Times, что разведданные не подтверждают наличие у берегов острова и российских кораблей.

12 января на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.