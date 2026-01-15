Мишустин сообщил, когда вступят в силу новые меры против кибермошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство разработало новые меры по борьбе с кибермошенничеством, они могут вступить в силу в сентябре 2026 года. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.

Он напомнил, что в конце 2025 года правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенничеству. Всего в него вошло 20 инициатив, направленных на защиту граждан от онлайн- и телефонных мошенников.

«В дополнение к ним рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу. Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября», — добавил премьер-министр.

По его словам, противостоять кибермошенничеству нужно совместными усилиями государства и бизнеса.

В повестке дня сегодняшнего заседания правительства было два законопроекта на эту тему. Один с изменениями в Уголовный кодекс, другой — с поправками в КоАП. Оба проекта направлены на усиление борьбы с киберпреступностью.

Как сообщил «Ведомостям» источник, новые меры, разработанные правительством, включают увеличение штрафов за продажу сим-карт в неположенных местах или неуполномоченными лицами. Штраф может вырасти до 1 млн руб., сейчас он составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

По данным ТАСС, правительство также предложило ужесточить вплоть до уголовного наказание для иностранцев за повторное нарушение в сфере предоставления услуг связи.