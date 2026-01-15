 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пашинян заявил о просьбе к Москве ускорить восстановление железных дорог

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что попросил Россию ускорить принятие решения о восстановления участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции. Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», он заявил на пресс-конференции.

«Да, этот вопрос обсуждался. Я также обсуждал этот вопрос с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], также была возможность у вице-премьера Армении поговорить об этом с зампредседателя правительства России», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван ожидает реакцию Москвы на эти предложения.

Железные дороги в Армении находятся в управлении «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), которая является 100-процентной дочкой РЖД. Управление происходит по концессионному договору, который был подписан в 2008 году на 30 лет.

В конце декабря 2025 года Пашинян на брифинге, комментируя встречу с Путиным в Санкт‑Петербурге, заявил, что, если Россия не сможет оперативно заняться ремонтом армянских участков железных дорог, находящихся в российской концессии, правительство Армении готово изъять эти линии из концессионного управления ЮКЖД и провести восстановление за счет собственного бюджета.

Ереван и Вашингтон определили долю США в операторе «маршрута Трампа»
Политика
Арарат Мирзоян и Марко Рубио

Речь идет об участках пути в Иджеване, Ерасхе (Араздейен) и Ахурике, которые соединяют Армению с Азербайджаном, Нахичеванью и Турцией.

Железная дорога включает участки «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Предполагается, что этот маршрут соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью, отделенной от республики территорией самой южной области Армении.

Его открытие на армянский территории — один из пунктов мирных договоренностей, которые в августе 2025 года подписали премьер Армении и президент Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Армения Азербайджан США Дональд Трамп Никол Пашинян
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
