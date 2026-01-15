 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В России появится оперштаб по противодействию кибермошенникам

В состав штаба войдут представители ключевых федеральных ведомств, ЦБ, банков, операторов связи и цифровых платформ. Они будут выявлять новые мошеннические схемы и собирать меры противодействия
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России сформируют оперативный штаб по противодействию интернет-мошенничеству, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

«Основными задачами штаба станут выявление новых мошеннических схем, сбор эффективных мер противодействия и ведение единой базы таких мер. На его площадке также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников», — рассказал он.

В состав оперативного штаба войдут представители основных федеральных ведомств, Центробанка, кредитных организаций, цифровых платформ и операторов связи.

Правительство внесло в Думу новый пакет мер по борьбе с мошенниками
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство России на заседании 15 января одобрило новые меры по борьбе с кибермошенничеством. В числе прочего были согласованы поправки, подразумевающие усиление ответственности операторов за нарушение правил продажи сим-карт. В ближайшее время поправки направят на рассмотрение депутатов.

В конце декабря 2025 года правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенничеству. Первый пакет таких мер был принят в России 1 апреля минувшего года.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новые меры по борьбе с кибермошенничеством, включающие 20 инициатив, могут вступить в силу в сентябре 2026 года.

