В России появится оперштаб по противодействию кибермошенникам
В России сформируют оперативный штаб по противодействию интернет-мошенничеству, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.
«Основными задачами штаба станут выявление новых мошеннических схем, сбор эффективных мер противодействия и ведение единой базы таких мер. На его площадке также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников», — рассказал он.
В состав оперативного штаба войдут представители основных федеральных ведомств, Центробанка, кредитных организаций, цифровых платформ и операторов связи.
Правительство России на заседании 15 января одобрило новые меры по борьбе с кибермошенничеством. В числе прочего были согласованы поправки, подразумевающие усиление ответственности операторов за нарушение правил продажи сим-карт. В ближайшее время поправки направят на рассмотрение депутатов.
В конце декабря 2025 года правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенничеству. Первый пакет таких мер был принят в России 1 апреля минувшего года.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новые меры по борьбе с кибермошенничеством, включающие 20 инициатив, могут вступить в силу в сентябре 2026 года.
