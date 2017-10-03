Черный октябрь

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе застрелены более 50 человек

Ответственность за бойню в Лас-Вегасе, где погибли более 50 человек, взяла на себя ИГ. Но полиция США пока не обнаружила связи между открывшим огонь по зрителям музыкального фестиваля стрелком и террористической группировкой

Фото: David Becker / Getty Images

​«Одинокий волк»

В ночь на понедельник, 2 октября, в Лас-Вегасе произошло крупнейшее в истории США массовое убийство с применением огнестрельного оружия. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91, проходившего на юге города. В результате, по последним данным, погибли 58 человек, еще 515 потребовалась медицинская помощь, рассказал шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

Пэддок стрелял из своего номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, которая находится через дорогу от фестивальной площадки. Согласно заявлениям полиции города, стрелок покончил с собой незадолго до того, как спецназ ворвался в его номер. Вместе с телом там обнаружили десять единиц огнестрельного оружия.​

Пэддок был зарегистрирован в отеле вместе с женщиной азиатской внешности по имени Мэрилу Дэнли. В розыск были объявлены два автомобиля — Chrysler Pacifica и Hyundai Tucson. К настоящему времени полиции удалось обнаружить их и установить местонахождение Дэнли. Подробности пока не сообщаются.

Стивен Пэддок, по данным Sky News, жил в городке Мескит в 80 км к северо-востоку от Лас-Вегаса. Как сообщает газета Desert Valley Times, полиция утверждает, что мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Однако, по данным CNN, в полицейском досье Пэддока числятся «незначительные правонарушения», совершенные в Лас-Вегасе.

Портал Heavy.com отмечает, что в 2012 году Пэддок подавал в суд на одно из казино Лас-Вегаса, но в 2014 году иск был отклонен.

Гостиница Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из которой вел огонь Стивен Пэддок (Фото: John Locher / AP)

Месть за Восток

Ответственность за происшедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. ФБР пока не увидело связи между Пэддоком и ИГ. Полиция Невады также заявляла, что у нее нет подтверждения связей Пэддока с какой-либо экстремистской группировкой, отметив, что, по предварительным данным, убийца был «одиноким волком». «Мы понятия не имеем о том, какие у него были убеждения. В настоящее время мы исходим из того, что он был агрессором-одиночкой», — говорил Ломбардо.

При этом в мае этого года ИГ публиковала видеообращение к своим сторонникам в Европе и США, где призывала к терактам. Видеообращение было записано на фоне видов Лас-Вегаса, в том числе нескольких крупнейших казино. Английские субтитры утверждали, что объекты «врага» легко «взять на прицел». «Сделайте так, чтобы были озабочены собственной безопасностью, это отвлечет их от вашего халифата», — говорилось в обращении ИГ.

В заявлении официального информационного агентства ИГ Amaq, уточняет Reuters, говорится, что нападение в Лас-Вегасе совершил «воин «Исламского государства», «который откликнулся на призывы [ИГ] атаковать страны коалиции». Речь идет о международной коалиции, которую возглавляют США и которая ведет борьбу против исламских экстремистов в Ираке и Сирии.

За последние два дня, 30 сентября и 1 октября, коалиция в рамках операции «Непоколебимая решимость» совершила 69 авиаударов по позициям и объектам ИГ: 58 — в Сирии и 11 — в Ираке. В Сирии силы коалиции наносили удары по боевикам в районе городов Ракка, Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль, в Ираке — в районе населенных пунктов Байджи, Хавиджа, Рава и Туз.

В пресс-релизе многонациональных оперативных сил коалиции от 2 октября говорится об уничтожении боевых подразделений, транспортных средств, огневых позиций и сооружений экстремистов, путей снабжения, штаб-квартир, оружейных складов, пунктов управления и связи террористов, а также заводов по изготовлению самодельных взрывных устройств. Количество ликвидированных боевиков не приводится.

Фото: John Locher / AP

Защита репутации

Антон Мардасов, эксперт Института инновационного развития, в беседе с РБК отметил, что из заявления ИГ следует: лас-вегасский стрелок не был членом скоординированной ячейки ИГ в США, а всего лишь «симпатизирующим» идеологии группировки. При этом эксперт отмечает, что «любой, кто совершает теракт от имени ИГ, даже если он не состоит в группировке, обязан принести присягу на верность ИГ». Обычно, отмечает эксперт, такая информация обнародуется экстремистами спустя несколько недель. В другом заявлении Amaq говорится, что Пэддок принял ислам несколько месяцев назад.

Мардасов отмечает, что в последнее время ИГ в целях сохранения авторитета начала «присваивать» себе атаки, которые не совершала. Например, ИГ вслед за «Талибаном» взяла ответственность за обстрел аэропорта в столице Афганистана 27 сентября, где находились генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Джеймс Меттис. «Вполне допустимо, что ИГ может взять на себя ответственность за несовершенные группировкой теракты и нападения», — объясняет Мардасов.

При этом Мардасов не исключает, что атаку в Лас-Вегасе действительно совершил сторонник ИГ. США во главе коалиции будут продолжать операции против ИГ в Сирии и Ираке, поэтому «если есть возможность провести громкий теракт и тем самым повысить бренд узнаваемости ИГ, особенно в условиях территориальных потерь и гибели идеи халифата, то ИГ на это пойдет», считает Мардасов.​