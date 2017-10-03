Черный октябрь

«Одинокий волк»
В ночь на понедельник, 2 октября, в Лас-Вегасе произошло крупнейшее в истории США массовое убийство с применением огнестрельного оружия. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91, проходившего на юге города. В результате, по последним данным, погибли 58 человек, еще 515 потребовалась медицинская помощь, рассказал шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.
Пэддок стрелял из своего номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, которая находится через дорогу от фестивальной площадки. Согласно заявлениям полиции города, стрелок покончил с собой незадолго до того, как спецназ ворвался в его номер. Вместе с телом там обнаружили десять единиц огнестрельного оружия.
Пэддок был зарегистрирован в отеле вместе с женщиной азиатской внешности по имени Мэрилу Дэнли. В розыск были объявлены два автомобиля — Chrysler Pacifica и Hyundai Tucson. К настоящему времени полиции удалось обнаружить их и установить местонахождение Дэнли. Подробности пока не сообщаются.
Стивен Пэддок, по данным Sky News, жил в городке Мескит в 80 км к северо-востоку от Лас-Вегаса. Как сообщает газета Desert Valley Times, полиция утверждает, что мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Однако, по данным CNN, в полицейском досье Пэддока числятся «незначительные правонарушения», совершенные в Лас-Вегасе.
Портал Heavy.com отмечает, что в 2012 году Пэддок подавал в суд на одно из казино Лас-Вегаса, но в 2014 году иск был отклонен.
Месть за Восток
Ответственность за происшедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. ФБР пока не увидело связи между Пэддоком и ИГ. Полиция Невады также заявляла, что у нее нет подтверждения связей Пэддока с какой-либо экстремистской группировкой, отметив, что, по предварительным данным, убийца был «одиноким волком». «Мы понятия не имеем о том, какие у него были убеждения. В настоящее время мы исходим из того, что он был агрессором-одиночкой», — говорил Ломбардо.
При этом в мае этого года ИГ публиковала видеообращение к своим сторонникам в Европе и США, где призывала к терактам. Видеообращение было записано на фоне видов Лас-Вегаса, в том числе нескольких крупнейших казино. Английские субтитры утверждали, что объекты «врага» легко «взять на прицел». «Сделайте так, чтобы были озабочены собственной безопасностью, это отвлечет их от вашего халифата», — говорилось в обращении ИГ.
В заявлении официального информационного агентства ИГ Amaq, уточняет Reuters, говорится, что нападение в Лас-Вегасе совершил «воин «Исламского государства», «который откликнулся на призывы [ИГ] атаковать страны коалиции». Речь идет о международной коалиции, которую возглавляют США и которая ведет борьбу против исламских экстремистов в Ираке и Сирии.
За последние два дня, 30 сентября и 1 октября, коалиция в рамках операции «Непоколебимая решимость» совершила 69 авиаударов по позициям и объектам ИГ: 58 — в Сирии и 11 — в Ираке. В Сирии силы коалиции наносили удары по боевикам в районе городов Ракка, Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль, в Ираке — в районе населенных пунктов Байджи, Хавиджа, Рава и Туз.
В пресс-релизе многонациональных оперативных сил коалиции от 2 октября говорится об уничтожении боевых подразделений, транспортных средств, огневых позиций и сооружений экстремистов, путей снабжения, штаб-квартир, оружейных складов, пунктов управления и связи террористов, а также заводов по изготовлению самодельных взрывных устройств. Количество ликвидированных боевиков не приводится.
Защита репутации
Антон Мардасов, эксперт Института инновационного развития, в беседе с РБК отметил, что из заявления ИГ следует: лас-вегасский стрелок не был членом скоординированной ячейки ИГ в США, а всего лишь «симпатизирующим» идеологии группировки. При этом эксперт отмечает, что «любой, кто совершает теракт от имени ИГ, даже если он не состоит в группировке, обязан принести присягу на верность ИГ». Обычно, отмечает эксперт, такая информация обнародуется экстремистами спустя несколько недель. В другом заявлении Amaq говорится, что Пэддок принял ислам несколько месяцев назад.
Мардасов отмечает, что в последнее время ИГ в целях сохранения авторитета начала «присваивать» себе атаки, которые не совершала. Например, ИГ вслед за «Талибаном» взяла ответственность за обстрел аэропорта в столице Афганистана 27 сентября, где находились генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Джеймс Меттис. «Вполне допустимо, что ИГ может взять на себя ответственность за несовершенные группировкой теракты и нападения», — объясняет Мардасов.
При этом Мардасов не исключает, что атаку в Лас-Вегасе действительно совершил сторонник ИГ. США во главе коалиции будут продолжать операции против ИГ в Сирии и Ираке, поэтому «если есть возможность провести громкий теракт и тем самым повысить бренд узнаваемости ИГ, особенно в условиях территориальных потерь и гибели идеи халифата, то ИГ на это пойдет», считает Мардасов.
Крупнейшие случаи массовой стрельбы в США в XXI веке
2016 год, Орландо, 49 погибших
29-летний американец афганского происхождения Омар Матин 12 июня атаковал гей-клуб в Орландо. Он ворвался в помещение и начал стрелять по посетителям. Полицейские смогли войти в клуб только спустя два часа после начала стрельбы. В результате атаки погибли 50 человек, включая нападавшего. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Сам Матин, по свидетельствам четырех постоянных посетителей клуба, неоднократно посещал заведение и переписывался в приложении для гей-знакомств.
2015 год, Сан-Бернардино, 14 погибших
Утром 2 декабря неизвестные открыли стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино. Мужчина и женщина ворвались в центр для людей с ограниченными возможностями и застрелили 14 человек. Нападавшие были убиты в перестрелке с полицейскими. Позднее они были идентифицированы полицией как 27-летняя Ташфин Малик и ее муж, 28-летний Саид Ризван Фарук, а саму трагедию признали терактом. Следствие установило, что террористы были сторонниками радикального ислама.
2012 год, Ньютаун, 27 погибших
14 декабря 20-летний Адам Лэнза убил свою мать в городе Ньютаун (штат Коннектикут), после чего направился в местную школу SandyHook, где застрелил 20 детей и шесть взрослых, а затем покончил с собой. После инцидента в американском обществе с новой силой возобновилось обсуждение необходимости ограничений торговли оружием.
2009 год, Бингемтон, 13 погибших
3 апреля в городе Бингемтон (штат Нью-Йорк) американец вьетнамского происхождения Дживерли Вонг открыл огонь в иммиграционном центре, в результате чего 13 человек погибли, еще четверо были ранены. Стрелок покончил с собой. Позднее было обнаружено предсмертное письмо Вонга, в котором он утверждал, что его в течение нескольких лет преследовала полиция.
2009 год, база Форт-Худ, 13 погибших
Майор американской армии Нидаль Малик Хасан 5 ноября устроил бойню на базе Форт-Худ, убив 13 безоружных сослуживцев и ранив более 30. В последовавшей перестрелке с полицейскими он получил травму позвоночника и остался парализован ниже пояса. Позднее исповедовавший ислам Хасан заявил, что напал на сослуживцев, готовившихся к отправке в Афганистан и Ирак, с целью защитить единоверцев. В августе 2013 года его приговорили к смертной казни.
2007 года, штат Вирджиния, 32 погибших
16 апреля вооруженный двумя пистолетами выходец из Южной Кореи Чо Сын Хи, у которого были проблемы с психикой, проник в общежитие Технического университета штата Вирджиния и открыл огонь по студентам, затем бойня продолжилась в учебном корпусе. В результате погибли 33 человека, включая самого преступника, который покончил с собой. Кроме того, были ранены около 30 студентов и преподавателей.