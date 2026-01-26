Сухой док военной базы Юйлинь впервые принял авианосец «Шаньдун»

Авианосец «Шаньдун» (Фото: Pu Haiyang / XinHua / Global Look Press)

Китайский авианосец «Шаньдун» впервые вошел в сухой док военно-морской базы Юйлинь на острове Хайнань, следует из отчета американской компании AllSource Analysis, которая занимается геопространственной разведкой.

Спутниковые снимки от 21 января показали первое использование сухого дока авианосцем. Строительство дока началось в 2017 году. Он был введен в эксплуатацию пять лет спустя, но до сих пор не использовался авианосцами или судами аналогичного тоннажа, отметили в отчете AllSource Alanysis.

Произошедшее, по словам компании, свидетельствует о расширении возможностей сухого дока и авианосцев. Традиционно китайские авианосцы строят и ремонтируют на верфи в Даляне — там же был спущен на воду «Шаньдун», первый авианосец, полностью построенный в КНР.

Возможность обслуживать крупные военно-морские суда на побережье Южно-Китайского моря значительно повышает способность Военно-морских сил (ВМС) Китая поддерживать авианосные операции на названной территории, говорится в отчете.

Первые два китайских авианосца называются «Ляонин» и «Шаньдун». «Ляонин» начинали строить в СССР, потом перепродали в Китай. «Шаньдун» был полностью построен в Китае по образцу «Ляонина». Третий авианосец — «Фуцзянь» — первый из тройки, оснащенный электромагнитной катапультой для запуска летательных аппаратов и самолетов, который Китай сделал сам. Его спустили на воду в июне 2022 года.

В марте 2024 года адмирал ВМС, политкомиссар ВМС НОАК Юань Хуажжи заявил, что Китай занимается строительством своего четвертого авианосца. В НОАК не исключили, что он может стать атомным.