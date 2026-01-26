Кремль ответил на вопрос об изменении состава делегации на переговорах
Относительно того, будет ли меняться состав российской делегации на мирных переговорах, пока нет «никаких индикаций», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет», — сказал Песков.
23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. Песков уточнил, что эта встреча — только «начало работы». «Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена», — пояснил он.
Пресс-секретарь счел неправильным «фрагментарное обсуждение каких-то пунктов повестки».
В российскую делегацию входили представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
По данным Axios, следующий раунд в Абу-Даби состоится 1 февраля. В Кремле сообщили, что продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, но точной даты нет. На этих встречах «вряд ли возможно» дружелюбие, но если они идут, нужно пытаться чего-то достичь, отметил Песков, добавив, что «предстоит очень серьезная работа».
Украинский президент Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи в ОАЭ заявил, что было «очень много» проблемных вопросов, и подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. В Кремле заявили, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для России принципиальное значение.
