Кремль ответил на вопрос об изменении состава делегации на переговорах

Насчет изменения состава делегации на переговорах «не было никаких индикаций», это зависит от президента, пояснил Песков. 23–24 января в ОАЭ прошли переговоры России, Украины и США, в российскую делегацию входили военные

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Относительно того, будет ли меняться состав российской делегации на мирных переговорах, пока нет «никаких индикаций», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет», — сказал Песков.

23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. Песков уточнил, что эта встреча — только «начало работы». «Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена», — пояснил он.

Пресс-секретарь счел неправильным «фрагментарное обсуждение каких-то пунктов повестки».

В российскую делегацию входили представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

По данным Axios, следующий раунд в Абу-Даби состоится 1 февраля. В Кремле сообщили, что продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, но точной даты нет. На этих встречах «вряд ли возможно» дружелюбие, но если они идут, нужно пытаться чего-то достичь, отметил Песков, добавив, что «предстоит очень серьезная работа».

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи в ОАЭ заявил, что было «очень много» проблемных вопросов, и подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. В Кремле заявили, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для России принципиальное значение.