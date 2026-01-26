«Бавария» начала переговоры с Гарри Кейном по новому контракту

Контракт Кейна с «Баварией» истекает в 2027 году, клуб хочет продлить его еще на год или два. С мюнхенским клубом Кейн завоевал первые трофеи в своей карьере

Гарри Кейн (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

«Бавария» начала официальные переговоры с лучшим бомбардиром сборной Англии Гарри Кейном о продлении контракта, сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль. Его слова приводит журналист Sky Флориан Плеттенберг в соцсети X.

«Мы ведем переговоры с Гарри», — сказал Эберль.

Контракт Кейна рассчитан до лета 2027-го.

Клуб хочет продлить соглашение на год или два, у 32-летнего нападающего также нет планов менять команду, пишет Плеттенберг.

Кейн перешел в «Баварию» в 2023 году из «Тоттенхэма», игроком которого он был всю карьеру (с несколькими уходами в аренду).

Именно с мюнхенским клубом Кейн в 2025 году выиграл первый трофей в своей карьере, став чемпионом Германии, а потом завоевал и Суперкубок страны.

На счету Кейна рекордные 78 голов в 112 матчах за сборную Англии.