Политика⁠,
0

Часть европейских политиков раскритиковала Зеленского после речи в Давосе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

После своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны ряда европейских политиков. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Украине придется выбирать «между поражением и разгромом», а сопредседатель немецкой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель предупредила, что в случае победы на выборах партия потребует у Зеленского заплатить за подрыв «Северного потока».

Выступая на форуме в Давосе, украинский президент обвинил Евросоюз в нерешительности относительно российско-украинского конфликта. Он заявил, что европейские страны любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий.

Зеленский раскритиковал позицию Европы по конфликту на Украине
Политика
Владимир Зеленский

После этого Сальвини написал в соцсети X, что Зеленский «имеет наглость жаловаться», несмотря на деньги и помощь, которую предоставила Украине Европа.

«Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Вам придется выбирать между поражением и разгромом», — добавил вице-премьер Италии.

В свою очередь Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии АдГ, напомнила, что ФРГ направила на помощь Украине более €70 млрд, а также поставляет ей оружие. Она также отметила, что страна, которая подорвала газопроводы «Северного потока», не может являться другом Германии.

«Я могу сказать, что мы будем делать, когда окажемся у власти. <...> Мы потребуем вернуть эти миллиарды плюс восстановление «Северного потока»!» — заявила она.

Выступлением Вайдель поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подписал его: «Алис Вайдель права!»

Орбан уже подвергал Зеленского критике за его выступление в Давосе. В своей речи украинский президент сказал, что «каждый Виктор», который живет за счет Европы, но продает ее интересы, «заслуживает подзатыльник». В ответ Орбан заявил, что Зеленский «перешел черту», и назвал его слова «специфической украинской формой угроз».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

