Росавиация не исключила отмены рейсов из-за метели в Москве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве с 27 по 29 января ожидаются метель и гололедица, возможны перенос и отмена рейсов. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.



«Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — сказано в сообщении.

Возможные изменения в расписании пресс-служба объяснила необходимостью чисток взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов противообледенительными жидкостями. Росавиация подчеркнула, что приоритетом для всех служб является безопасность перелетов.

Ведомство призвало пассажиров следить за информацией при помощи онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и авиакомпаний, также рассмотреть другие способы прибытия в пункт назначения. Росавиация также предупредила о возможных задержках багажа и рекомендовала оценивать необходимость сдавать вещи в него.

Ранее МЧС Москвы сообщило, что в период с 27 января до 12:00 29 января в Москве ожидаются продолжительный снег, метель и гололедица. Предупреждение о сильных снегопадах и гололеде 27–28 января также опубликовало МЧС России по Московской области.

По данным Гидрометцентра России, метель в столице и Подмосковье начнется вечером 26 января, снегопад продолжится вплоть до четверга, 29 января.