Генсек НАТО назвал, что существенно повлияет на безопасность Украины

Генсек НАТО призвал не ограничивать использование европейского кредита на покупку вооружения для Украины. Рютте заявил, что правило «покупай в ЕС» существенно скажется на украинской обороноспособности — Киеву нужно оружие США

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте призвал Евросоюз не накладывать ограничения на использование Украиной €90 млрд кредита при покупке вооружения.

«Кредит на €90 млрд существенно повлияет на безопасность Украины и на ее экономическое будущее. Я настоятельно призываю обеспечить гибкость в использовании этих средств и не вводить чрезмерно жесткие ограничения, связанные с принципом «покупай в ЕС». Европа сейчас наращивает свою оборонную промышленность — и это крайне важно. Но на данный момент она не в состоянии обеспечить почти все то, что Украине необходимо для защиты сегодня и для сдерживания в будущем», — заявил Рютте во время выступления.

Марк Рютте сказал, что приоритетом для поддержки Украины должно оставаться укрепление украинской обороноспособности. По словам главы НАТО, без потока вооружений из США Украина «буквально не сможет» продолжать борьбу.

Евросоюз по итогам саммита в декабре принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС, отклонив предложение использовать замороженные российские активы. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 января заявила, что кредит для Украины на €90 млрд будет разделен. Так, €60 млрд пойдет на военную помощь, а оставшиеся €30 млрд — на поддержку украинского бюджета.

За введение приоритета на покупку вооружения европейских производителей высказалась Франция. «Мы позаботились о включении надежной преференции для оборонной промышленности Европы и промышленности Украины», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.



Германия и Нидерланды, напротив, выступили за возможность Киева приобретать американское вооружение за счет кредита Евросоюза. Берлин предложил предоставить приоритетное право при закупке оружия компаниям из стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку.