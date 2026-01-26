 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Генсек НАТО назвал, что существенно повлияет на безопасность Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО призвал не ограничивать использование европейского кредита на покупку вооружения для Украины. Рютте заявил, что правило «покупай в ЕС» существенно скажется на украинской обороноспособности — Киеву нужно оружие США
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте призвал Евросоюз не накладывать ограничения на использование Украиной €90 млрд кредита при покупке вооружения.

«Кредит на €90 млрд существенно повлияет на безопасность Украины и на ее экономическое будущее. Я настоятельно призываю обеспечить гибкость в использовании этих средств и не вводить чрезмерно жесткие ограничения, связанные с принципом «покупай в ЕС». Европа сейчас наращивает свою оборонную промышленность — и это крайне важно. Но на данный момент она не в состоянии обеспечить почти все то, что Украине необходимо для защиты сегодня и для сдерживания в будущем», — заявил Рютте во время выступления.

Марк Рютте сказал, что приоритетом для поддержки Украины должно оставаться укрепление украинской обороноспособности. По словам главы НАТО, без потока вооружений из США Украина «буквально не сможет» продолжать борьбу.

Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине
Политика
Фото:Reuters

Евросоюз по итогам саммита в декабре принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС, отклонив предложение использовать замороженные российские активы. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 января заявила, что кредит для Украины на €90 млрд будет разделен. Так, €60 млрд пойдет на военную помощь, а оставшиеся €30 млрд — на поддержку украинского бюджета.

За введение приоритета на покупку вооружения европейских производителей высказалась Франция. «Мы позаботились о включении надежной преференции для оборонной промышленности Европы и промышленности Украины», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Германия и Нидерланды, напротив, выступили за возможность Киева приобретать американское вооружение за счет кредита Евросоюза. Берлин предложил предоставить приоритетное право при закупке оружия компаниям из стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку.

НАТО в Европе НАТО Европейский Союз Украина
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Марк Рютте
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
