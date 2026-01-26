Яровая заявила, что мигрантов будут проверять на большее число болезней
Правительство расширит перечень инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы, член генерального совета «Единой России» Ирина Яровая по итогам встречи фракции с премьером Михаилом Мишустиным.
Яровая сама выступила с соответствующим предложением.
«Сегодня мы обсуждали дополнительные решения по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия [россиян] <...> и контроля за состоянием здоровья иностранных лиц», — сказала она.
Какими заболеваниями может быть пополнен перечень, Яровая не уточнила.
Ранее Яровая сообщила, что в Госдуму внесли три законопроекта, направленных на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья россиян. В частности, предлагается повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования более чем в 12 раз, выдворение — на усмотрение суда. Поправки также вводят запреты на посредничество в сфере медицинских освидетельствований и повышает ответственность за проведение процедур.
В ноябре в России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов. Ранее мигранты должны были отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. В соответствии с поправками, этот срок увеличился до пяти лет.
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии и медицинском осмотре трудовых мигрантов в 2021-м, они вступили в силу в конце того же года. Медосвидетельствование необходимо для урегулирования статуса мигранта — чтобы он мог законно жить и работать на территории России.
Осмотр включает в себя проверку на наличие инфекционных заболеваний (туберкулез, сифилис, ИППП), ВИЧ-инфекцию, а также наркотической зависимости. Медицинские заключения действуют три месяца с даты выдачи.
