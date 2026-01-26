«Динамо» уступило «Чэнду» в серии пенальти в товарищеском матче в ОАЭ

«Динамо» уступило в серии пенальти в товарищеском матче китайскому клубу

«Динамо» проиграло «Чэнду Жунчэн» в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьи 1:1 в основное время

Хуан Хосе Касерес (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

В рамках предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge московское «Динамо» провело товарищеский матч против китайского «Чэнду Жунчэн». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты китайского клуба — 4:3.

Матч был проведен в Абу-Даби.

Гости открыли счет на 29-й минуте после точного удара бразильского полузащитника Матеуса Жуссы. Ответный гол москвичи организовали спустя десять минут: на 39-й минуте аргентинский защитник Хуан Хосе Касерес после передачи Антона Миранчука сравнял счет. В оставшееся основное время команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Чэнду Жунчэн».

Ранее, 23 января, москвичи также сыграли вничью с другим китайским клубом — «Шанхай Шэньхуа» (2:2), но в той встрече оказались сильнее в серии пенальти (5:3).

Для «Чэнду Жунчэн» игра стала второй после разгромного поражения от московского «Локомотива» (0:4) 20 января.

«Динамо» встретится с «Зенитом» на Зимнем кубке РПЛ. Матч состоится 3 февраля.