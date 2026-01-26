Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по объектам ВСУ

Путин рассказал, что Россию просят отказаться от ударов по объектам на Украине. Глава Ленинградской области в ответ призвал продолжать их, «потому что это очень важно»

Президент Владимир Путин рассказал, что Россию просят отказаться от ответных ударов по объектам на Украине. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ призвал его продолжать их. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

На встрече глава региона отчитался о завершении строительства 16 из 17 объектов по защите неба Ленинградской области от атак БПЛА. «Это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать — они есть», — сказал Дрозденко

«Да. А нас просят этого не делать», — отреагировал Путин. «Это надо делать, потому что это очень важно», — констатировал ленинградский губернатор.

Днем 22 января Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использующимся в интересах ВСУ.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года. Он отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Мэр Виталий Кличко до этого призывал жителей Киева покинуть столицу из-за энергетического кризиса.

Тогда же The Financial Times писала, что делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби хотели предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

До этого, в ночь на 29 декабря 2025 года, Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина. Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, сообщил глава МИДа Сергей Лавров.

В ответ Минобороны применило ракетный комплекс «Орешник». По информации министерства, были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.