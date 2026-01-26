 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по объектам ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин рассказал, что Россию просят отказаться от ударов по объектам на Украине. Глава Ленинградской области в ответ призвал продолжать их, «потому что это очень важно»

Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по объектам ВСУ
Президент Владимир Путин рассказал, что Россию просят отказаться от ответных ударов по объектам на Украине. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ призвал его продолжать их. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

На встрече глава региона отчитался о завершении строительства 16 из 17 объектов по защите неба Ленинградской области от атак БПЛА. «Это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать — они есть», — сказал Дрозденко

«Да. А нас просят этого не делать», — отреагировал Путин. «Это надо делать, потому что это очень важно», — констатировал ленинградский губернатор.

Днем 22 января Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использующимся в интересах ВСУ.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года. Он отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Мэр Виталий Кличко до этого призывал жителей Киева покинуть столицу из-за энергетического кризиса.

Тогда же The Financial Times писала, что делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби хотели предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Минобороны сообщило об ударе по энергообъекту на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

До этого, в ночь на 29 декабря 2025 года, Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина. Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, сообщил глава МИДа Сергей Лавров.

В ответ Минобороны применило ракетный комплекс «Орешник». По информации министерства, были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Путин Украина Удары Александр Дрозденко Ленинградская область БПЛА
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
