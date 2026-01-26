Последствия сбоя системы бронирования в Шереметьево. Видео
В московском аэропорту Шереметьево в международном терминале после масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo наблюдаются большие очереди у стоек регистрации «Аэрофлота», передает корреспондент РБК. Они есть как у стоек эконом, так и бизнес-класса.
По громкой связи было объявлено, что в 17:15 система бронирования заработала, но время регистрации увеличено. Пассажирам раздают воду, ситуация в аэропорту спокойная.
Днем 26 января российские авиакомпании и аэропорты сообщили о масштабном сбое в системе бронирования Leonardo, что привело к проблемам с регистрацией багажа и оформлением билетов. Сбой затронул «Аэрофлот» и «Победу» («дочка» «Аэрофлота»), Azur Air, «Ямал», «Ижавиа», белорусскую «Белавиа».
Вечером в госкорпорации «Ростех» сообщили, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Причиной сбоя стала «внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел», пояснили в госкорпорации. Часть рейсов в московских аэропортах задержана или отменена.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard