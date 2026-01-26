 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Последствия сбоя системы бронирования в Шереметьево. Видео

Появились кадры последствий сбоя систем в Шереметьево
В международном терминале Шереметьево после масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo образовались очереди у стоек регистрации «Аэрофлота» — как эконом, так и бизнес-класса
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Последствия сбоя системы бронирования в Шереметьево. Видео
Video

В московском аэропорту Шереметьево в международном терминале после масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo наблюдаются большие очереди у стоек регистрации «Аэрофлота», передает корреспондент РБК. Они есть как у стоек эконом, так и бизнес-класса.

По громкой связи было объявлено, что в 17:15 система бронирования заработала, но время регистрации увеличено. Пассажирам раздают воду, ситуация в аэропорту спокойная.

Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое. Главное
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Днем 26 января российские авиакомпании и аэропорты сообщили о масштабном сбое в системе бронирования Leonardo, что привело к проблемам с регистрацией багажа и оформлением билетов. Сбой затронул «Аэрофлот» и «Победу» («дочка» «Аэрофлота»), Azur Air, «Ямал», «Ижавиа», белорусскую «Белавиа».

Вечером в госкорпорации «Ростех» сообщили, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Причиной сбоя стала «внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел», пояснили в госкорпорации. Часть рейсов в московских аэропортах задержана или отменена.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Шереметьево Аэрофлот сбой
