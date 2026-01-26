Обломки украинской ракеты С-200 разрушили четыре дома в Брянской области

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Над Брянской областью сбита украинская зенитно-управляемая ракета С-200, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ПВО Минобороны сбила ракету над территорией над территорией Клинцовского района.

«По предварительной информации, четыре частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также остекление в двух многоквартирных домах. Обследование продолжается», — сообщил он.

Одна женщина получила ушиб мягких тканей и была доставлена в больницу.

Ранее сегодня о ракетной атаке со стороны Украины сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, бойцам ПВО за день пришлось отразить как минимум четыре таких атаки. «В результате ракетного удара при исполнении служебных задач ранен боец «Орлана». У него множественные осколочные ранения нижних конечностей. По оценке врачей, состояние средней степени тяжести», — рассказал он.

С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, дальность зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины оставалось несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним. Источник ТАСС в области воздушно-космической обороны говорил, что дальность модернизированных для ударов по земле ракет С-200 может достигать до 600 км.

Материал дополняется.