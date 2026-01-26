Лидер КХЛ вышел в Кубок Гагарина за 20 матчей до конца чемпионата

«Металлург» стал первым участником плей-офф КХЛ за 20 матчей до конца регулярного чемпионата. Это произошло благодаря победе «Автомобилиста» над «Амуром», который уже не догонит магнитогорский клуб

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» стал первым участником плей-офф КХЛ в текущем сезоне благодаря победе екатеринбургского «Автомобилиста» над хабаровским «Амуром», сообщила пресс-служба лиги.

«Автомобилист» победил со счетом 4:2.

Лидирующий в лиге «Металлург», у которого 78 очков в 48 играх, уже не опустится ниже восьмого места в Восточной конференции, которое дает право на участие в плей-офф. Он стал недосягаемым для идущего девятым «Амура» (39 очков в 49 матчах).

«Металлургу» осталось провести в регулярном чемпионате еще 20 игр, последняя из них — 20 марта с ярославским «Локомотивом».

В прошлом сезоне магнитогорская команда проиграла в первом раунде плей-офф омскому «Авангарду» в шести матчах, «Амур» в Кубок Гагарина не пробился, заняв 11-е место в конференции.