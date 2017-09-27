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Смерть на выделенной полосе
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Смерть на выделенной полосе
Газета № 162 (2659) (2709) Общество, 26 сен, 21:24
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Смерть на выделенной полосе
Инспектора ГИБДД на Новом Арбате сбил прапорщик ФСБ
Расследованием обстоятельств резонансного ДТП в центре Москвы, в котором погиб сотрудник ДПС, займутся сотрудники военной прокуратуры. По словам источников РБК, за рулем автомобиля с номером серии АМР находился прапорщик ФСБ
Место аварии на Арбате (Фото: Юрий Воронцов / «Газета.Ru»)

​​В понедельник, 25 сентября, в центре Москвы произошло ДТП, в котором погиб 32-летний старший лейтенант полиции Сергей Грачев. За рулем служебного автомобиля Mercedes Benz S450 (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 находился прапорщик ФСБ, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил другой источник, знакомый с материалами проверки. По их словам, пассажиров в салоне машины не было.

«Автомобиль с включенным проблесковым маячком двигался по улице Новый Арбат по выделенной полосе в сторону области. Не доезжая до пересечения с Новинским бульваром, в 22:08 водитель совершил наезд на инспектора ГИБДД, который находился на той же полосе», — рассказал РБК источник в ГИБДД.

Mercedes с номерами АМР сбил полицейского на Новом Арбате Еще 3 фото
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Водитель Mercedes после ДТП снял с автомобиля номерные знаки. ​С места происшествия его забрал автомобиль с госномером А848МР97. Эти детали РБК сообщили очевидцы, прибывшие на место после инцидента. Оба автомобиля принадлежат войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. «На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы», — отметил источник в ГУ МВД по Москве. К оперативным автомобилям относятся машины классом ниже: Ford Focus, Ford Transit, Hyundai.

Видео: РБК

В МВД России по данному факту начали проверку, расследованием инцидента занимаются следователи военной прокуратуры, в чью подследственность входят происшествия с участием сотрудников спецслужб, подтвердили оба источника РБК. Результаты расследования будут переданы в службу собственной безопасности ФСБ. РБК отправил соответствующие запросы в пресс-службу МВД и ФСБ.

«На видео с камер наружного наблюдения видно, как инспектор ДПС Сергей Грачев останавливает движение по одной из полос, переходит ее и останавливается на краю выделенной линии», — рассказал собеседник. Инспектор отслеживал поток, двигающийся в сторону центра, в то время как служебная машина ударила его в спину, отметил источник в ГУ МВД по Москве. «По результатам экспертизы можно будет точно сказать, что стало причиной столкновения автомобиля с инспектором. Водитель мог не заметить сотрудника, ослепленный светом фар встречных машин», — добавил собеседник. В ходе дознания будет установлено, была ли у водителя служебная необходимость находиться в этом районе: следователи проверят наличие у водителя путевого листа и спецталона.

Спецталон, известный как «непроверяйка», выдается сотрудникам спецслужб для оперативного прикрытия автомобиля. Этот документ дает право его обладателю избежать проверки находящихся в салоне лиц, а также провозимого груза. Спецталон выдают на оперативные машины и машины чиновников высокого ранга. Все нормативные акты о спецталонах относятся к категории информации «для служебного пользования».

Движение служебных автомобилей со спецсигналами регламентируется правилами дорожного движения (ПДД), никаких секретных инструкций, делающих исключение для машин силовых ведомств, не существует, сказал РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. «Спецтранспорт может ехать и по встречной полосе, и пересекать двойную сплошную, но только в том случае, если у него включен проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал», — рассказал юрист. Если же сигнала не было, то водитель должен был следовать общим правилам дорожного движения. Сотрудник ГИБДД не вправе останавливать автомобиль с проблесковым маячком, добавил собеседник. Источник в ГИБДД сообщил РБК, что следователи проверяют, был ли на автомобиле включен специальный звуковой сигнал. ​

В правилах дорожного движения говорится о том, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований светофоров и регулировщиков. Но воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.

По ситуации c ДТП возникает много вопросов ко второму спецбатальону ДПС ГИБДД Москвы, обслуживающему спецтрассу, проходящую через Новый Арбат, сказал РБК председатель Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. Устав ППС запрещает находиться сотруднику одному в темное время суток, вопросы вызывает и отсутствие патрульной машины, объясняет собеседник РБК. «Как мне кажется, погибшего послали через дорогу обеспечивать спецпроезд, который, возможно, его и сбил. По выделенной полосе может ехать любой спецтранспорт: и полиция, и пожарные, и скорая, и ФСБ, и ФСО. Я не понимаю, зачем его туда отправили руководители второго спецбатальона, — продолжил профсоюзный лидер. — И где сотрудник ФСО, с которым они должны были вместе обеспечивать спецпроезд, и как должны были перекрывать дорогу». Впрочем, подчеркнул Пашкин, если Mercedes ехал без звукового сигнала, то «виноват 100% водитель спецтранспорта». Инспектор мог переходить улицу, направляясь в сторону стационарного поста ГИБДД, который расположен на противоположной стороне Нового Арбата, отметил источник в ведомстве.

В Кремле сообщили, что обратили внимание на ДТП, но отметили, что это не вопрос администрации президента. Расследование ДТП с участием спецтранспорта относится к сложной категории дел, которые обычно «спускаются на тормозах», комментирует ситуацию для РБК адвокат Александр Молохов, специализирующийся на уголовных делах, связанных с дорожными происшествиями.

Берегись мигалки

ДТП с участием автомобилей силовиков или высокопоставленных чиновников.

15 сентября 2017 года в дорожной аварии пострадали командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и еще трое военнослужащих. ДТП произошло на трассе «Кола» в Мурманской области. Микроавтобус, в котором находились военные, столкнулся с автомобилем, водитель которого в итоге погиб.

13 июля 2017 года в Кабардино-Балкарии в результате инцидента с участием служебного автомобиля ФСБ погиб шестилетний ребенок, катавшийся на скейтборде.

8 сентября 2016 года в центре Москвы автомобиль с номерами серии АМР, в котором находился помощник президента Владислав Сурков, столкнулся с такси. Машина Суркова двигалась с включенным проблесковым маячком. Виновником аварии признали таксиста, в отношении него было составлено шесть административных протоколов.

2 сентября 2016 года в ДТП погиб водитель Управления делами президента. Автомобиль марки BMW, который был закреплен за Советом Федерации, на Кутузовском проспекте столицы столкнулся с Mercedes.

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Филатов.
Теги: ГИБДД , ФСБ , ДТП
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