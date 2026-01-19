 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об ударе дронов по школе в Запорожской области

Балицкий: три беспилотника ударили по школе в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
<p></p>
(Фото: Средняя школа «Скифия» г. Каменка — Днепровская / VK)

Три беспилотника осуществили удар по средней образовательной школе № 1 в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

Он уточнил, что в школе в это время находились 15 детей и десять сотрудников.

В Запорожье дроны атаковали школьный автобус
Общество

«Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути», — уточнил глава региона.

Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

В сентябре 2025 года беспилотники атаковали два школьных автобуса и прилегающую территорию школы в Васильевке Запорожской области. Пострадавших не было. Тогда, по словам Балицкого, было принято решение о переводе учеников поврежденной школы на дистанционный формат обучения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Валерия Антонова
беспилотники Запорожье Военная операция на Украине школьный автобус
Материалы по теме
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА пострадал один человек
Политика
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница
Общество
В микрорайоне в Ростове-на-Дону ввели режим ЧП после удара БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Российских юниоров вернули на турниры по керлингу под национальным флагом Спорт, 19:22
Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо» Спорт, 19:08
«Пятерка или кол». Как звездные рейтинги акций изменят рынок и эмитентовПодписка на РБК, 19:08
Грэм исключил, что проект о санкциях против России «отправится на полку» Политика, 19:07
В Госдуму внесли проект о штрафах до 2 млн руб. за нарушения при майнинге Крипто, 19:01
Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Силовики провели рейд по развлекательным заведениям в центре Сочи Общество, 18:58
В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель Общество, 18:44
В части Запорожской области пропал свет Политика, 18:44
Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией Политика, 18:40
Франция решила созвать глав минфинов G7 для обсуждения угроз Трампа Политика, 18:39
В «Дом.РФ» спрогнозировали, как будет развиваться рынок жилья в 2026 году Недвижимость, 18:37
Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих Общество, 18:28