Губернатор сообщил об ударе дронов по школе в Запорожской области
Три беспилотника осуществили удар по средней образовательной школе № 1 в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.
Он уточнил, что в школе в это время находились 15 детей и десять сотрудников.
«Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути», — уточнил глава региона.
Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.
В сентябре 2025 года беспилотники атаковали два школьных автобуса и прилегающую территорию школы в Васильевке Запорожской области. Пострадавших не было. Тогда, по словам Балицкого, было принято решение о переводе учеников поврежденной школы на дистанционный формат обучения.
