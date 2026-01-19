Губернатор сообщил об ударе дронов по школе в Запорожской области

Балицкий: три беспилотника ударили по школе в Запорожской области

(Фото: Средняя школа «Скифия» г. Каменка — Днепровская / VK)

Три беспилотника осуществили удар по средней образовательной школе № 1 в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

Он уточнил, что в школе в это время находились 15 детей и десять сотрудников.

«Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути», — уточнил глава региона.

Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

В сентябре 2025 года беспилотники атаковали два школьных автобуса и прилегающую территорию школы в Васильевке Запорожской области. Пострадавших не было. Тогда, по словам Балицкого, было принято решение о переводе учеников поврежденной школы на дистанционный формат обучения.