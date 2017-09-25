Санаторий большого сбыта

Как в «Каширских родничках» столкнулись интересы крупных энерготрейдеров

Связанный со структурами бывшей жены Игоря Сечина санаторий «Каширские роднички» стал причиной перестрелок не из-за статуса лечебно-оздоровительного центра. В дальнем Подмосковье столкнулись интересы крупных энерготрейдеров

ЧОП «Русич» около санатория «Каширские роднички» (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В течение двух месяцев в подмосковном санатории «Каширские роднички» дважды происходили перестрелки и менялось руководство. РБК выяснил, почему убыточный санаторий 1988 года постройки за 120 км от Москвы стал причиной корпоративного конфликта совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

Ее бизнес-партнер Алим Дадуев был тяжело ранен 19 сентября. Следственные органы считают, что преступление могло быть связано с корпоративным конфликтом.

Наследники РАО «ЕЭС»

Санаторий «Каширские роднички» не выделяется на фоне аналогичных учреждений Подмосковья — два спальных корпуса на 400 отдыхающих. На туристическом портале Tripadvisor он имеет среднюю оценку 3,5 из 5, в отзывах гости хвалят природу — санаторий владеет территорией более 12 га на высоком берегу Оки — и ругают сервис. Цены — 4–6 тыс. руб. за стандартный номер.

Санаторий убыточный: по итогам 2016 года выручка составила 82,24 млн руб., чистый убыток — 39,194 млн руб. (данные СПАРК). С 2012 года санаторий ни разу не выходил на прибыль — совокупный убыток превысил 250 млн руб.

До 2008 года владельцем «Каширских родничков» был энергетический монополист РАО «ЕЭС России». В процессе реформы энергетики компания распродавала непрофильные активы: в частности, санаторий в Каширском районе был продан компании «Роскоммунэнерго» за 83,13 млн руб.

Компания, купившая санаторий, также сформировалась в процессе энергореформы. Она была зарегистрирована в 2004 году, а в 2007-м начала скупать региональные энергосбытовые компании. «Роскоммунэнерго» приобрела контрольные пакеты Архангельского, Вологодского и Хакасского энергосбытов, «Тагилэнергосбыт» и «Челябинскэнергосбыт». Председателем совета директоров компании в те годы был Игорь Кожин — сын занимавшего тогда пост главы управделами президента России Владимира Кожина.

Собственниками «Роскоммунэнерго» и основной холдинговой компании группы «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) с момента основания являются предприниматели Эльдар Османов и Юрий Шульгин.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выгодные убытки

Материалы нескольких судебных решений арбитражных дел с участием «Роскоммунэнерго» показывают, что санаторий на берегу Оки больше, чем просто оздоровительное учреждение для энергосбытового холдинга.

Купив санаторий, «Роскоммунэнерго» учредила ООО «Санаторий «Каширские роднички». Это ООО продало имущественный комплекс санатория ООО «РКБ-Энергия», также принадлежащему Османову и Шульгину.

В ноябре 2008 года новый собственник, купивший «Каширские роднички» за 83 млн руб., заключил с Вологодской сбытовой компанией (ВСК) договор лизинга, по которому вологодская компания (также принадлежащая Османову и Шульгину) получила в пользование имущество подмосковного санатория за 393,6 млн руб.

Представители МРСЭН говорят, что сумма в договоре может меняться: «Это длящийся договор, и цена его регулируется в том числе неотделимыми улучшениями имущества, которые произведет собственник», — заявил РБК представитель холдинга, оценив вложения в имущественный комплекс в сумму свыше 1 млрд руб.

В сентябре 2010 года ВСК передала имущественный комплекс санатория обратно в ООО «Санаторий «Каширские роднички», подписав договор сублизинга. По данным, содержащимся в материалах судебных дел, средняя ежемесячная сумма лизингового платежа по этому договору составила уже 2 млн руб. При этом ООО «Санаторий «Каширские роднички» получало от ВСК деньги, компенсирующие затраты на содержание имущества. Среднемесячная сумма на компенсацию таких издержек составляла 6,4 млн руб., следует из материалов арбитражных дел. В 2011–2012 годах в санатории был проведен ремонт, стоимость которого, по словам представителя МРСЭН, составила 1 млрд руб., который выделила компания «РКБ-Энергия».

В мае 2017 года ВСК приобрела у «РКБ-Энергия» здание котельной санатория, заплатив за это почти 50 млн руб., свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Д​еятельностью холдинга интересовались налоговики. В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.

Татьяна Романова, занимавшая должность гендиректора санатория «Каширские роднички» в 2009–2011 годах, а также в июле—сентябре 2017 года, называет пакет договоров ВСК с «Каширскими родничками» схемой «по выводу средств» из Вологодской сбытовой компании и называет ее бенефициаром Шульгина.

Представитель Шульгина и Османова отрицает вывод денег сбытовой компании через договоры с санаторием. «Оплата ВСК содержания имущества санатория производилась в строгом соответствии с законами РФ, — заявил он. — Каких-то схем непропорционального или коррупционного характера и не могло быть. Ведь никто же не будет воровать свою собственную зарплату у себя. Так и собственнику это неинтересно. Да и невозможно украсть у самого себя».

Законность серии лизинговых сделок ВСК с «РКБ-Энергия» и ООО «Санаторий «Каширские роднички» подтверждают решения Арбитражного суда Московской области. Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о расторжении договоров, так как, по ее мнению, в них могли содержаться нарушения законодательства. Но суды регулярно подтверждали законность сделок.

Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов.

«В соответствии со ст. 69 Арбитражно-процессуального кодекса обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица», — напомнил он.

Новый акционер

В сентябре 2013 года в холдинге Османова и Шульгина появился новый партнер — бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Она приобрела доли в компаниях ООО «Консалтэнергосервис» (КЭС) и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс». Через них она стала совладелицей Архангельской сбытовой компании (с долей 16,2%) и Вологодской сбытовой компании (20%). На «нового влиятельного акционера, связанного с Сечиным», возлагались надежды по решению проблем предприятий», писал Forbes со ссылкой на источники в сбытовых компаниях.

Проблемы сбытов заключались в долгах перед «Россетями»: в мае 2017 года МРСК Северо-Запада («дочка» «Россетей») подала иск о банкротстве Архангельского и Вологодского сбытов из-за долга в размере 4,3 млрд руб. Представители энергосбытового холдинга, в свою очередь, сетовали на долги потребителей — бюджетных организаций.

Купив долю в энергосбытах, Сечина стала и косвенной совладелицей санатория: купленному ей ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» принадлежит 18,99% ООО «Санаторий «Каширские роднички». Остальными долями владели структуры холдинга Шульгина и Османова: 18,99% принадлежали ООО «РКБ-Энергия», 14% — у ООО «ПК «АСЭП», 15,02% — у «Роскоммунэнерго». Самая большая доля — 32,99% — была у ООО «ЭПМ Холдинг».

По данным СПАРК, владельцем 99% «ЭПМ Холдинга» является ставший жертвой покушения Алим Дадуев. Он также являлся миноритарием Мосуралбанка — основной финансовой структуры холдинга, и входил в совет директоров группы МРСЭН, выступающей в качестве управляющей в сбытовых компаниях Османова и Шульгина.

В мае 2017 года стало известно, что Шульгин объявлен в розыск, соответствующая информация появилась на официальном сайте Управления МВД по Архангельской области. В сообщении указывается, что Шульгин имеет гражданство островного государства Сент-Китс и Невис.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Шульгин и Османов находятся за пределами России, но управляют деятельностью своих компаний через менеджеров. Представитель МРСЭН не стал комментировать информацию о месте жительства основных акционеров.

Кризис в «Родничках»

Началу корпоративного конфликта со стрельбой из-за санатория в Каширском районе предшествовало несколько событий, в числе которых — смена компании, которая управляет имуществом «Каширских родничков».

1 июня 2017 года ВСК расторгла прежний сублизинговый договор на использование имущества санатория с ООО «Санаторий «Каширские роднички» и заключила новый — с ООО «БазисЭнергоТрейд». По данным СПАРК, владельцами этой компании являются Шульгин и Османов (по 49,5% у каждого). Компании, связанные с Дадуевым и Сечиной, от управления имуществом санатория были отстранены.

О причинах смены компании-партнера представители МРСЭН не говорят: «Кому сдавать это имущество и для каких целей — это решение собственника. Перепрофилирование объекта на другое направление работы — это тоже дело и решение собственника. Это право абсолютно любого хозяйствующего общества».

Спустя полтора месяца консорциум «Энергопромфинанс» Сечиной и «ЭПМ Холдинг» Дадуева инициировали внеочередное собрание собственников ООО «Санаторий «Каширские роднички», которое приняло решение о смене гендиректора — с Бориса Гузеева, представлявшего интересы Османова и Шульгина, на Татьяну Романову.

Через два дня Романова подала заявление на внесение изменений в ЕГРЮЛ, а территория санатория была взята под контроль структурами, поддерживающими нового директора.

По данным базы решений арбитражных судов, в июле и августе структуры Османова и Шульгина подали иски в Арбитражный суд Московской области с требованием признать решения собрания акционеров незаконными, так как они не были извещены о его проведении. Кроме того, истцы утверждают, что «ЭПМ Холдинг» не оплатил свою долю в юрлице и не имел права голосовать.

15 сентября ЧОП «Русич» взял под контроль территорию санатория, а Борис Гузеев был восстановлен в должности. «У Шульгина как раз день рождения был — это ему подарок», — прокомментировала ситуацию смещенный директор Татьяна Романова.

Спустя четыре дня в Москве ранения в результате покушения получил Алим Дадуев. Его автомобиль был обстрелян на проспекте Вернадского. По словам источников РБК в следственных органах, сейчас прорабатывается версия о связи покушения с конфликтом из-за активов энергохолдинга.

Представитель акционеров МРСЭН заявляет, что покушение «крайне невыгодно» акционерам и менеджерам МРСЭН. По его словам, компании Дадуева («ЭПМ Холдинг» и его 100-процентная «дочка» «Северпромэнергосбыт») должны компаниям, входящим в холдинг МРСЭН, более 730 млн руб.

Структуры Марины Сечиной «не были инициатором и активным участником событий», но консорциум «Энергопромфинанс» также имеет неисполненные обязательства на сумму более 500 млн руб., утверждает представитель МРСЭН. В базе данных арбитражных судов содержится информация о двух исках, поданных структурами МРСЭН к консорциуму «Энергопромфинанс». В обоих истцы — «Финэнергоинвест» и Центр частного права электроэнергетики — требуют взыскать с компании Сечиной долги по четырем договорам займа, три из которых были заключены в начале 2016 года и один — в июле 2016 года. Совокупная сумма задолженности, указанная в исках, — 483 млн руб. без учета процентов.

Представитель Марины Сечиной утверждает, что договоры займа были оформлены на консорциум «Энергопромфинанс» без ее ведома. «В этой компании Османов и Шульгин контролировали 9,17% и поставили своего гендиректора — Николая Чурбакова. Он подписывал все договоры, не ставя в известность основного владельца, то есть Марину Сечину, — рассказал РБК ее представитель. — По этим и другим фактам Сечиной были написаны заявления в правоохранительные органы, на основании которых были возбуждены уголовные дела в отношении Шульгина и Османова».

По данным СПАРК, гендиректором консорциума «Энегопромфинанс» до 3 июля 2017 года действительно был Николай Чурбаков — начальник материально-технического и транспортного обеспечения МРСЭН.

Представитель Сечиной от комментариев по поводу ситуации вокруг санатория «Каширские роднички» отказался. Источник РБК, знакомый с Сечиной, заявил, что у нее «существуют претензии к акционерам МРСЭН». По поводу отношений с раненым Алимом Дадуевым собеседник РБК отметил, что «называть его и Марину Сечину бизнес-партнерами некорректно». «Они действительно были совладельцами в нескольких активах, но при этом лично были едва знакомы, и говорить о каком-то партнерстве не вполне корректно», — подчеркнул он.