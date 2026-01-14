Более 70 тыс. жителей Брянщины столкнулись с перебоями энергоснабжения
Более 70 тыс. жителей Брянской области столкнулись с перебоями в энергоснабжении после удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
«В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция», — уточнил губернатор.
Перебои зафиксированы в двух муниципальных образованиях. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
