 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минобрнауки напомнило об изменениях порядка приема в вузы в 2026 году

Минобрнауки напомнило об упразднении в 2026 году подачи заяления на поступления в вузы через сайты образовательных учреждений, изменении порядка поступления для выпускников с СПО и закреплении квот за организациями-заказчиками
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Министерство науки и высшего образования России напомнило об изменениях порядка поступления в вузы в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Правки касаются приема выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО), подачи документов и формирования целевой квоты.

Соответствующий приказ Минобрнауки был опубликован еще 26 ноября на портале правовых актов. 

«Нововведения направлены на то, чтобы уточнить процесс подачи заявлений о приеме, оптимизировать прием на целевое обучение, расширить возможность предоставления льготы участникам СВО и их детям», — пояснили в ведомстве.

Так, абитуриент с этого года может подать заявление на прием через «Госуслуги», лично в приемной комиссии вуза или направить его через оператора почтовой связи. Однако подача заявления через информационные системы вуза будет упразднена.

Также выпускники учреждений СПО смогут поступать в вуз без учета результатов ЕГЭ, но только на те специальности, по которым они уже получили предыдущее образование. Кроме того, россияне смогут использовать результаты белорусских экзаменов при поступлении в российские вузы.

С 2026 года целевая квота в российских вузах будет формироваться более детально и закрепляться за конкретными заказчиками обучения. Как сообщили в ведомстве, в ней будут заранее указаны организации-заказчики, образовательные программы, формы обучения и точное количество мест по всем уровням высшего образования. Также меняется порядок перераспределения незаполненных квот. В бакалавриате и специалитете свободные места целевой и особой квоты будут передаваться в отдельную квоту, а в магистратуре незаполненные целевые места на основном этапе зачисления сразу перейдут в общие бюджетные.

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне Госдума одобрила проект о льготном обучении вдов погибших бойцов. В пояснительной записке отмечается, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца, а возможность получить высшее образование позволит им обеспечить стабильный доход семье.

В этом году в России также был изменен порядок обучения в медицинских вузах. Начиная с марта 2026 года студенты-бюджетники после заключения договора об обучении должны будут отработать в государственных медучреждениях под руководством наставника. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что для студентов педагогических вузов отработку вводить не планируют.

В декабре глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. По его словам, сокращение коснется 40 направлений. Это в том числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минобрнауки вузы студенты поступление
Материалы по теме
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы
Общество
Минобрнауки разъяснило ограничения платного приема в вузы
Общество
Минобрнауки решило оставить три предмета ЕГЭ для поступления в вузы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры Политика, 14:46
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда» Политика, 14:44
Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост» Политика, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Образование, 14:39
Более 70 тыс. жителей Брянщины столкнулись с перебоями энергоснабжения Политика, 14:31
Цена нефти Brent впервые с октября превысила $66 за баррель Инвестиции, 14:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Лавров назвал обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику» Политика, 14:26
Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии Политика, 14:23
Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс. Спорт, 14:23
На Кипре продолжили поиски пропавшего Владислава Баумгертнера Общество, 14:20
Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные Бизнес, 14:14
Дания предупредила Испанию о «прецеденте» в случае захвата США Гренландии Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10