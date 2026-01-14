Минобрнауки напомнило об изменениях порядка приема в вузы в 2026 году

Минобрнауки напомнило об упразднении в 2026 году подачи заяления на поступления в вузы через сайты образовательных учреждений, изменении порядка поступления для выпускников с СПО и закреплении квот за организациями-заказчиками

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Министерство науки и высшего образования России напомнило об изменениях порядка поступления в вузы в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Правки касаются приема выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО), подачи документов и формирования целевой квоты.

Соответствующий приказ Минобрнауки был опубликован еще 26 ноября на портале правовых актов.

«Нововведения направлены на то, чтобы уточнить процесс подачи заявлений о приеме, оптимизировать прием на целевое обучение, расширить возможность предоставления льготы участникам СВО и их детям», — пояснили в ведомстве.

Так, абитуриент с этого года может подать заявление на прием через «Госуслуги», лично в приемной комиссии вуза или направить его через оператора почтовой связи. Однако подача заявления через информационные системы вуза будет упразднена.

Также выпускники учреждений СПО смогут поступать в вуз без учета результатов ЕГЭ, но только на те специальности, по которым они уже получили предыдущее образование. Кроме того, россияне смогут использовать результаты белорусских экзаменов при поступлении в российские вузы.

С 2026 года целевая квота в российских вузах будет формироваться более детально и закрепляться за конкретными заказчиками обучения. Как сообщили в ведомстве, в ней будут заранее указаны организации-заказчики, образовательные программы, формы обучения и точное количество мест по всем уровням высшего образования. Также меняется порядок перераспределения незаполненных квот. В бакалавриате и специалитете свободные места целевой и особой квоты будут передаваться в отдельную квоту, а в магистратуре незаполненные целевые места на основном этапе зачисления сразу перейдут в общие бюджетные.

Накануне Госдума одобрила проект о льготном обучении вдов погибших бойцов. В пояснительной записке отмечается, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца, а возможность получить высшее образование позволит им обеспечить стабильный доход семье.

В этом году в России также был изменен порядок обучения в медицинских вузах. Начиная с марта 2026 года студенты-бюджетники после заключения договора об обучении должны будут отработать в государственных медучреждениях под руководством наставника. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что для студентов педагогических вузов отработку вводить не планируют.

В декабре глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. По его словам, сокращение коснется 40 направлений. Это в том числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью».