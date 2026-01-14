 Перейти к основному контенту
Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные

Изначальное предложение Netflix предусматривало оплату деньгами и акциями за студийные и стриминговые активы Warner Bros. Сервис готов пересмотреть его, чтобы ускорить сделку на фоне противодействия Paramount
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Netflix готов предложить покупку студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery полностью за наличный расчет, сообщают The Wall Street Journal и The Financial Times.

О том, что стриминговый сервис рассматривает возможность изменить условия сделки, чтобы ускорить ее закрытие на фоне противодействия со стороны Paramount Skydance, также пишет Bloomberg.

Изначальное предложение Netflix о покупке компании за $82,7 млрд предусматривало, что акционеры Warner Bros. получат $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд обыкновенными акциями стримингового сервиса, с некоторыми корректировками, если бумаги упадут в цене ниже $97,91. Bloomberg отмечает, что с октября, когда началась борьба за WBD, акции Netflix потеряли около четверти своей стоимости. 13 января они торговались по цене $89,07 за штуку, но на следующий день выросли на 1,6%.

Paramount подала в суд на Warner Bros.
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

Практически сразу после того, как Netflix объявил о сделке, Paramount предложила выкупить всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO, за $108 млрд. Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон и его отец, соучредитель Oracle Ларри Эллисон также дали личную гарантию на $40,4 млрд.

Совет директоров WBD отклонил все предложения Paramount, после чего компания Эллисона подала на киностудию в суд, требуя предоставить более детальную информацию о сделке с Netflix.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
