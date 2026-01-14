Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные
Netflix готов предложить покупку студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery полностью за наличный расчет, сообщают The Wall Street Journal и The Financial Times.
О том, что стриминговый сервис рассматривает возможность изменить условия сделки, чтобы ускорить ее закрытие на фоне противодействия со стороны Paramount Skydance, также пишет Bloomberg.
Изначальное предложение Netflix о покупке компании за $82,7 млрд предусматривало, что акционеры Warner Bros. получат $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд обыкновенными акциями стримингового сервиса, с некоторыми корректировками, если бумаги упадут в цене ниже $97,91. Bloomberg отмечает, что с октября, когда началась борьба за WBD, акции Netflix потеряли около четверти своей стоимости. 13 января они торговались по цене $89,07 за штуку, но на следующий день выросли на 1,6%.
Практически сразу после того, как Netflix объявил о сделке, Paramount предложила выкупить всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO, за $108 млрд. Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон и его отец, соучредитель Oracle Ларри Эллисон также дали личную гарантию на $40,4 млрд.
Совет директоров WBD отклонил все предложения Paramount, после чего компания Эллисона подала на киностудию в суд, требуя предоставить более детальную информацию о сделке с Netflix.
