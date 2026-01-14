 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии

Виды Гренландии
Виды Гренландии (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов, заявил в эфире шведского телеканала SVT бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

По словам Ходжеса, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к США и может нанести серьезный ущерб отношениям внутри НАТО.

«Если администрация сделает то, о чем сейчас говорят, это может стать одним из самых крупных саморазрушительных шагов во внешней политике США», — подчеркнул генерал.

Ходжес также заявил, что считает возможный приказ о захвате Гренландии незаконным и отказался бы его выполнять, даже если это привело бы к немедленному увольнению. Он подчеркнул, что аргументы о необходимости военного вмешательства выглядят необоснованными.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Гренландия получила самоуправление в 1979 году и оказалась в центре спора после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в ноябре 2024 года, когда он заявил о необходимости американского контроля над островом как важного для обороны Соединенных Штатов. Нежелание жителей острова войти в состав США Трамп назвал их проблемой.

Ранее глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не намерен становиться частью США и в случае выбора предпочтет Данию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен напомнила, что страна входит в НАТО, и предупредила, что применение силы подорвет трансатлантический оборонный союз.

Законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата внесли в Конгресс 12 января. Инициаторы объяснили это интересами безопасности США в Арктике и противодействием Китаю и России.

Франция, Великобритания, Германия и Италия заявили, что будущее Гренландии должны решать ее жители, и начали обсуждать усиление военного присутствия в Арктике.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Гренландия США захват
Материалы по теме
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Политика
Белый дом предложил «следить за ситуацией» с Гренландией
Политика
Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры Политика, 14:46
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда» Политика, 14:44
Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост» Политика, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Образование, 14:39
Более 70 тыс. жителей Брянщины столкнулись с перебоями энергоснабжения Политика, 14:31
Цена нефти Brent впервые с октября превысила $66 за баррель Инвестиции, 14:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лавров назвал обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику» Политика, 14:26
Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии Политика, 14:23
Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс. Спорт, 14:23
На Кипре продолжили поиски пропавшего Владислава Баумгертнера Общество, 14:20
Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные Бизнес, 14:14
Дания предупредила Испанию о «прецеденте» в случае захвата США Гренландии Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10