Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии
Возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов, заявил в эфире шведского телеканала SVT бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.
По словам Ходжеса, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к США и может нанести серьезный ущерб отношениям внутри НАТО.
«Если администрация сделает то, о чем сейчас говорят, это может стать одним из самых крупных саморазрушительных шагов во внешней политике США», — подчеркнул генерал.
Ходжес также заявил, что считает возможный приказ о захвате Гренландии незаконным и отказался бы его выполнять, даже если это привело бы к немедленному увольнению. Он подчеркнул, что аргументы о необходимости военного вмешательства выглядят необоснованными.
Гренландия получила самоуправление в 1979 году и оказалась в центре спора после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в ноябре 2024 года, когда он заявил о необходимости американского контроля над островом как важного для обороны Соединенных Штатов. Нежелание жителей острова войти в состав США Трамп назвал их проблемой.
Ранее глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не намерен становиться частью США и в случае выбора предпочтет Данию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен напомнила, что страна входит в НАТО, и предупредила, что применение силы подорвет трансатлантический оборонный союз.
Законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата внесли в Конгресс 12 января. Инициаторы объяснили это интересами безопасности США в Арктике и противодействием Китаю и России.
Франция, Великобритания, Германия и Италия заявили, что будущее Гренландии должны решать ее жители, и начали обсуждать усиление военного присутствия в Арктике.
