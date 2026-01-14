17-летнего футболиста застрелили в ходе протестов в Иране

Ребин Моради, выступавший за молодежную команду клуба «Сайпа», был убит в Тегеране

Фото: hengaw.net

Ребин Моради, 17-летний футболист молодежного состава иранского клуба «Сайпа», застрелен в ходе протестов в стране. Об этом сообщается на сайте правозащитной неправительственной организации Hengaw.

Отмечает, что Моради был убит в Тегеране.

Моради играл за «Сайпу» в Тегеранской молодежной лиге.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент затруднительно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.

Согласно последним подтвержденным данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.