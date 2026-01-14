Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс.

Матчи 1 Point Slam проходили в формате одного розыгрыша. 29-летний Джордан Смит, чемпион штата Новый Южный Уэльс, обыграл по ходу турнира вторую ракетку мира Янника Синнера, а в финале победил Джоанну Гарланд из Тайваня

Джордан Смит (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

В рамках Australian Open состоялся новый выставочный турнир с призовым фондом 1 млн австралийских долларов (около $668 тыс.) — 1 Point Slam. Его выиграл 29-летний любитель Джордан Смит.

В турнире сыграли 48 теннисистов и теннисисток — как профессионалы и ветераны, так и любители со всей Австралии. Матчи проходили в формате одного розыгрыша. Для определения подающего и принимающего использовалась игра «Камень, ножницы, бумага». Выигравший очко выигрывал матч и проходил в следующий раунд, победитель финала получил 1 млн австралийских долларов.

В финале Смит обыграл 24-летнюю Джоанну Гарланд — 117-ю ракетку мира из Тайваня.

Из россиян Даниил Медведев (12-й номер рейтинга ATP) проиграл американке Аманде Анисимовой в третьем раунде (четвертый номер рейтинга WTA), Андрей Рублев (14) уступил австралийцу Нику Кирьосу (671) во втором, а 45-летний Марат Сафин, чемпион Australian Open 2005 года, проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (31) также во втором.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл гречанке Марии Саккари (52) в третьем раунде, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер уступил Смиту также в третьем раунде.

29-летний Смит — чемпион штата Новый Южный Уэльс.

Двое любителей, которые показали лучший результат на 1 Point Slam, также разыграли новый автомобиль от спонсора Australian Open — Kia EV9. Смит уступил Алеку Реверенте, 23-летнему чемпиону штата Квинсленд.

Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 12 января по 1 февраля.