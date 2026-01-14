 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 1,95 x 3 2 4,8 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,18 x 2,95 2 4 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,75 x 3,45 2 2,1 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9 x 6,2 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,9 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс.

Матчи 1 Point Slam проходили в формате одного розыгрыша. 29-летний Джордан Смит, чемпион штата Новый Южный Уэльс, обыграл по ходу турнира вторую ракетку мира Янника Синнера, а в финале победил Джоанну Гарланд из Тайваня
Джордан Смит
Джордан Смит (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

В рамках Australian Open состоялся новый выставочный турнир с призовым фондом 1 млн австралийских долларов (около $668 тыс.) — 1 Point Slam. Его выиграл 29-летний любитель Джордан Смит.

В турнире сыграли 48 теннисистов и теннисисток — как профессионалы и ветераны, так и любители со всей Австралии. Матчи проходили в формате одного розыгрыша. Для определения подающего и принимающего использовалась игра «Камень, ножницы, бумага». Выигравший очко выигрывал матч и проходил в следующий раунд, победитель финала получил 1 млн австралийских долларов.

В финале Смит обыграл 24-летнюю Джоанну Гарланд — 117-ю ракетку мира из Тайваня.

Из россиян Даниил Медведев (12-й номер рейтинга ATP) проиграл американке Аманде Анисимовой в третьем раунде (четвертый номер рейтинга WTA), Андрей Рублев (14) уступил австралийцу Нику Кирьосу (671) во втором, а 45-летний Марат Сафин, чемпион Australian Open 2005 года, проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (31) также во втором.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл гречанке Марии Саккари (52) в третьем раунде, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер уступил Смиту также в третьем раунде.

29-летний Смит — чемпион штата Новый Южный Уэльс.

Двое любителей, которые показали лучший результат на 1 Point Slam, также разыграли новый автомобиль от спонсора Australian Open — Kia EV9. Смит уступил Алеку Реверенте, 23-летнему чемпиону штата Квинсленд.

Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 12 января по 1 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open
Материалы по теме
Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open
Спорт
На Australian Open выплатят рекордные призовые
Спорт
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры Политика, 14:46
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда» Политика, 14:44
Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост» Политика, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Образование, 14:39
Более 70 тыс. жителей Брянщины столкнулись с перебоями энергоснабжения Политика, 14:31
Цена нефти Brent впервые с октября превысила $66 за баррель Инвестиции, 14:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лавров назвал обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику» Политика, 14:26
Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии Политика, 14:23
Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс. Спорт, 14:23
На Кипре продолжили поиски пропавшего Владислава Баумгертнера Общество, 14:20
Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные Бизнес, 14:14
Дания предупредила Испанию о «прецеденте» в случае захвата США Гренландии Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10