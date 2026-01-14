На Кипре продолжили поиски пропавшего Владислава Баумгертнера

Владислав Баумгертнер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Полиция Кипра продолжает поиски исчезнувшего экс-гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе полиции Лимассола.

«Поиски продолжаются, новой информации нет», — заявили там.

О пропаже Баумгертнера стало известно 11 января. Баумгертнера последний раз видели 7 января покидающим свою резиденцию в Лимассоле. Сотрудник его компании позднее сообщил о пропаже Баумгертнера, который не ответил на телефонные звонки.

Поиски бизнесмена начались 10 января около Писсури, где на «крутом скалистом побережье» в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона бизнесмена.