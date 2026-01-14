 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику»

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / Reuters)

Публичные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с российским лидером Владимиром Путиным являются примером «мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«А когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: «я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу», — это несерьезно. Это работа на публику», — сказал глава МИД.

Макрон в начале января заявил о планах провести разговор с Путиным в ближайшее время. По его словам, необходимо «выстраивать процесс» общения российским президентом, но продолжать поддержку Украины. Еще в середине декабря французский лидер призывал ЕС готовиться к переговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. В Кремле тогда ответили, что Путин готов к диалогу с французским президентом, если «есть обоюдная политическая воля».

Politico писало, что в руководстве Евросоюза, так и в национальных правительствах поддерживают призывы Макрона. По данным издания, финский президент Александр Стубб предложил в качестве спецпосланника свою кандидатуру.

Материал дополняется

