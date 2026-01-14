«Человек-смех». Каким запомнят Игоря Золотовицкого

Будущий актер родился 18 июня 1961 года в семье железнодорожника и продавщицы. Он был вторым ребенком в семье. Первые 17 лет Золотовицкий жил в Ташкенте, столице современного Узбекистана, куда его семья эвакуировалась во время войны.

О родителях Золотовицкий рассказывал: «Меня мама с папой учили, что характеризовать должны другие. Мама передала мне коммуникабельность и способность договариваться». В другом интервью актер говорил, что благодаря матери стал мастером рассказывать театральные байки: «Она работала в системе общепита, но была коммуникабельным, веселым человеком и очень здорово рассказывала разные истории».

Отец Золотовицкого как железнодорожник имел право с детьми раз в год бесплатно ездить в любую точку Советского Союза. «И вот мы с ним разъезжали. Всюду были знакомые проводники, и все купе у нас было забито помидорами, арбузами и дынями. Если приезжали в Пицунду, через полчаса снимали какую-нибудь комнату, а через час папа уже делал плов», — вспоминал актер.