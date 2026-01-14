Рада продлила военное положение на три месяца

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Верховная рада Украины продлила на три месяца военное положение и мобилизацию. Такое решение принял парламент страны.

Предложение о продлении положения президент Владимир Зеленский внес в начале января. Продление положения вступает в силу с 3 февраля.

Последний раз продление военного положения приняли 5 ноября 2025 года, режим действовал до февраля 2026 года.