Рада продлила военное положение на три месяца
Верховная рада Украины продлила на три месяца военное положение и мобилизацию. Такое решение принял парламент страны.
Предложение о продлении положения президент Владимир Зеленский внес в начале января. Продление положения вступает в силу с 3 февраля.
Последний раз продление военного положения приняли 5 ноября 2025 года, режим действовал до февраля 2026 года.
