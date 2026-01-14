Верховная рада назначила нового министра обороны Украины
Верховная рада Украины со второй попытки назначила Михаила Федорова министром обороны страны, передает «РБК-Украина». За это решение проголосовали 277 народных депутатов при 226 минимально необходимых.
Накануне парламентарии не поддержали назначение Федорова.
Федоров с 2019 года возглавлял Минцифры Украины, накануне его уволили с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил чиновнику перейти в Министерство обороны, а руководившему военным ведомством Денису Шмыгалю стать первым вице-премьером и главой Минэнерго.
Зеленский, объясняя свое решение, отмечал, что Федоров «глубоко занимается вопросами «линии дронов». Президент Украины выразил мнение, что чиновник сможет реализовать необходимые изменения в армии. Федоров на выступлении в Верховной раде заявил, что после назначения в первую очередь проведет финансовый аудит в военном ведомстве, чтобы «решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», передает УНИАН. Отдельный акцент он сделал на борьбе с коррупцией.
Федоров вошел в состав украинского правительства в 2019 году в возрасте 28 лет, став самым молодым министром. Возглавлял проект «Государство в смартфоне» и мобильное приложение госуслуг «Дія». Он — четвертый министр обороны Украины с начала полномасштабного конфликта с Россией (помимо Шмыгаля, с 2022 года эту должность занимали Рустем Умеров и Алексей Резников).
На Украине с начала января продолжаются перестановки в органах власти: сменились глава офиса президента, военной разведки, руководство СБУ, а также главы ряда областей.
