Военная операция на Украине⁠,
0

Верховная рада назначила нового министра обороны Украины

Верховная рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Федоров ранее возглавлял Минцифры, он — четвертый министр обороны с начала военного конфликта с Россией. Чиновник обещает провести аудит в ведомстве, чтобы «решить накопившиеся проблемы и сохранить обороноспособность»
Михаил Федоров
Михаил Федоров (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада Украины со второй попытки назначила Михаила Федорова министром обороны страны, передает «РБК-Украина». За это решение проголосовали 277 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Накануне парламентарии не поддержали назначение Федорова.

Федоров с 2019 года возглавлял Минцифры Украины, накануне его уволили с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил чиновнику перейти в Министерство обороны, а руководившему военным ведомством Денису Шмыгалю стать первым вице-премьером и главой Минэнерго.

Зеленский решил сменить министра обороны Украины
Политика
Денис Шмыгаль

Зеленский, объясняя свое решение, отмечал, что Федоров «глубоко занимается вопросами «линии дронов». Президент Украины выразил мнение, что чиновник сможет реализовать необходимые изменения в армии. Федоров на выступлении в Верховной раде заявил, что после назначения в первую очередь проведет финансовый аудит в военном ведомстве, чтобы «решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», передает УНИАН. Отдельный акцент он сделал на борьбе с коррупцией.

Федоров вошел в состав украинского правительства в 2019 году в возрасте 28 лет, став самым молодым министром. Возглавлял проект «Государство в смартфоне» и мобильное приложение госуслуг «Дія». Он — четвертый министр обороны Украины с начала полномасштабного конфликта с Россией (помимо Шмыгаля, с 2022 года эту должность занимали Рустем Умеров и Алексей Резников).

На Украине с начала января продолжаются перестановки в органах власти: сменились глава офиса президента, военной разведки, руководство СБУ, а также главы ряда областей.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова, Наталия Анисимова
Украина Верховная рада Украины Минобороны Украины Михаил Федоров
Михаил Федоров
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
