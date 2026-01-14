Дания предупредила Испанию о «прецеденте» в случае захвата США Гренландии

Захват США Гренландии создаст прецедент, который в будущем может затронуть автономные территории Испании в Северной Африке и Канарские острова, предупредила Дания. Греция также обеспокоена судьбой островов в Эгейском море

Виды Гренландии (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Копенгаген предупредил Мадрид, что возможный захват Соединенными Штатами Гренландии, автономной территории Дании, создаст риски для остальной части Евросоюза и прежде всего для Испании, сообщает El Mundo со ссылкой на источники.

Дания — один из ключевых партнеров Испании в ЕС, отмечает издание. В обращении правительство Метте Фредериксен попросило Мадрид о поддержке и «решительных действиях», а также заявило, что Дании будет «очень трудно» помешать Трампу занять остров и власти королевства «в ужасе» от перспективы столкновения с США.

В Копенгагене указали, что переход Гренландии под контроль США создаст прецедент, который в будущем может затронуть автономные территории Испании в Северной Африке — Сеуту и Мелилью, на которые претендует Марокко. Как пишет издание, такая вероятность возникнет, если Трампу «потребуется угодить» этой африканской стране, стратегическому партнеру Соединенных Штатов. Также El Mundo не исключает, что Вашингтон захочет занять Канарские острова для более эффективной конкуренции с Китаем и Россией.

Переговоры с Испанией также ведут власти Греции, обеспокоенные судьбой островов в Эгейском море (у Греции сохраняются разногласия с Турцией по вопросу морских границ). Правительство Кириакоса Мицотакиса опасается, что «доктрина Донро» Трампа (программа по аналогии с Доктриной Монро пятого президента США Джеймса Монро, провозглашающей обе части американского континента зоной, закрытой для европейской колонизации) «откроет окно возможностей для аннексии спорных территорий силой», пишет издание.

Трамп еще во время своего первого срока интересовался покупкой Гренландии у Копенгагена, эту идею отвергли власти и Дании, и острова. После возвращения в Белый дом республиканец вновь заявил, что США должны владеть Гренландией, поскольку остров, по его утверждению, «окружен» российским и китайским флотом.

14 января представители МИДов Гренландии и Дании встретятся с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме и попытаются убедить американцев не присоединять остров.