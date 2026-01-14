Новый российский препарат для лечения рака поступил в больницы
Российский радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс 223Ra» прошел государственную регистрацию, разрешен к использованию в клинической онкологии, первая партия уже поступила в медучреждения. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
«В основе инновационной разработки — радионуклид радий-223. Препарат «Ракурс 223Ra» предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях», — рассказали в ФМБА.
Он целенаправленно воздействует на метастазы и уменьшает болевой синдром, что способно улучшить качество жизни пациентов.
Препарат разработали в Научно-клиническим центре радиологии и онкологии ФМБА в Димитровграде. Как отметили в ФМБА, его внедрение имеет стратегическое значение для российской медицины.
Регистрационное удостоверение на «Ракурс 223Ra» выдали в конце 2024 года. Тогда в ФМБА подчеркнули, что препарат является импортозамещенным, разработан на основе отечественного сырья и предназначен для лечения рака предстательной железы.
